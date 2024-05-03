Постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Джибути при ООН Ламин Дибба 2 мая в Нью-Йорке от имени правительств своих стран подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами, сообщило ИА «Дунё».

Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированных учреждений.

Достигнута договорённость об активизации взаимодействия по поиску взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.

Джибути, расположенное в Восточной Африке, стало 149-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.