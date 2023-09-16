Основная цель принимаемых Центральным банком мер по комплаенс-контролю — избежать санкционных ограничений для банков и бизнеса Узбекистана. Об этом на пресс-конференции в субботу сообщил председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов.

«Наша основная цель — чтобы завтра наши бизнес-субъекты не попали под санкционные комплаенс-ограничения по валютным операциям, переводам. То есть наша цель — устранить ограничения для валютных переводов. Потому что происходят такие вещи — субъект переводит деньги, а банк не зачисляет платёж зарубежному компаньону два-три месяца. Местный банк провёл платёж, но у зарубежного возникают подозрения», — сообщил он.

Санкционный комплаенс — система внутренних норм и правил компании или банка, которая нужна, чтобы снизить риск нарушения санкционных ограничений.

По сравнению с Арменией, Грузией и Казахстаном в Узбекистане такие случаи происходят реже, отметил Мамаризо Нурмуратов.

«Наша цель, чтобы таких проблем не было. Не сочтите это за самовосхваление, но во время пандемии, а потом в условиях глобального кризиса во многих странах наблюдался дефицит наличной валюты, в том числе у соседей. В некоторых до сих пор есть. А у нас условия… Это не похвала Центральному банку, а стремление по улучшению комплаенс-контроля, что повышает доверие к нам со стороны Федерального резервного банка [Нью-Йорка, предоставляющего Узбекистану наличные доллары]. За счёт этого у наших банков всегда есть резерв наличной валюты», — сказал глава ЦБ.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что в решении Комитета по банковскому надзору ЦБ, которое было принято в пятницу и отменено в субботу, банкам предписывалось принять меры по контролю клиентов и снизить санкционные риски, а не говорилось о валютных ограничениях.