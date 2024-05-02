Мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана, семеро из них сейчас в реанимации, трое — в тяжёлом состоянии, сообщает агентство «Кабар».

По данным Министерства здравоохранения, возраст пострадавших — от девяти до 16 лет. В общей сложности госпитализированы 18 детей. На месте происшествия осмотрели 11 человек и отправили на амбулаторное лечение.

Инцидент произошёл днём 2 мая на горном склоне в селе Жерге-Тал во время республиканского конкурса, на котором собрались школьники, чтобы прочитать эпос «Манас».

В областном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения сообщили, что водитель припарковал Hyundai Porter, но фургон «по неизвестным причинам» начал движение по склону.

На момент ЧП водителя в салоне машины не было, поэтому наезд на детей оценивается как непредумышленное преступление, отметили в ведомстве.

«Porter должен был с борта раздавать мороженое присутствующим. По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводили мероприятие. По какой причине машина покатилась вниз и протаранила детей, пока не известно», — рассказали в милиции, передаёт 24.kg.