Внешнеторговый товарооборот Узбекистана в январе-ноябре 2023 года составил 57,3 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,88 млрд долларов, или на 26,2%, следует из доклада Агентства статистики при президенте.

Экспорт вырос на 30,6% — до 23,2 20,47 млрд долларов, импорт — до 34,1 млрд (+23,3%). Дефицит внешней торговли превысил достиг рекордных 10,9 млрд долларов, что $1 млрд больше прошлогоднего показателя ($9,89 млрд). Разрыв продолжает увеличиться, несмотря на экспорт золота.

Экспорт

В ноябре объём экспорта составил 2,73 млрд долларов, но почти половина поставок пришлась на золото. Драгоценного металла было реализовано на 1,28 млрд долларов (что привело к снижению золотовалютных резервов Центрального банка). Экспорт золота с начала года достиг рекордных 8,15 млрд долларов, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года.

За 11 месяцев поставки золота заняли больше трети (35,1%) доли в экспорте страны.

Доля промышленных товаров в экспорте резко сократилась с 22,3% до 16,2%, объём поставок тоже упал с 3,96 млрд до 3,75 млрд долларов. А доля машин и транспортного оборудования выросла с 4,9% до 5,2% за счёт увеличения экспорта с 875 млн до 1,2 млрд долларов.

Экспорт без учёта золота вырос только на 5,7% — до 15,05 млрд долларов. То есть, если бы не экспорт золота, то торговый дефицит превысил бы 19 млрд долларов.

За 11 месяцев продажа овощей и фруктов увеличилась до 1,1 млрд долларов (+6,3%), зерновых — 443,3 млн долларов (+43,3%), нефти и нефтепродуктов — 297,2 млн долларов (+2,1 раза), деталей и принадлежностей автомобилей — 344,8 млн долларов (+31,8%), самх автомобилей — 112,6 млн долларов, энергогенераторных машин и оборудования — 166,2 млн долларов (+7,5%, оборудования электросвязи, звукозаписи — 107,7 млн долларов (в 2,3 раза), электрических машин, аппаратов и приборов — 209,7 млн долларов (+0,7%).

При этом упали поставки текстильной продукции на 3,3% — до 2,8 млрд долларов, газа — до 509,4 млн долларов (-44,6%), электричества — до 62,8 млн долларов (-45,8%), удобрений — до 310,8 млн долларов (-21,1%), цветных металлов — до 1,28 млрд долларов (-4,1%).

Импорт

Что касается импорта, на высоком уровне остаются поставки продовольствия: зерновых и продуктов из них — 1,03 млрд долларов (+7,8%), сахара, изделий из сахара и мёда — 511,1 млн долларов (-3,5%), кофе, чая, какао, пряностей — 344 млн долларов (+24%), растительных масел и жиров — 321,6 млн долларов (+29,4%), мяса и мясопродуктов — 308 млн долларов (+8,5%), овощей и фруктов — 301,9 млн долларов (+22,6%), молочных продуктов и яиц — 192,7 млн долларов (+34,5%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 1,38 млрд долларов (+26,9%), угля, кокса и брикета — 189,2 млн долларов (+78,8%). Поставки газа выросли в 2,1 раза — до 562,7 млн долларов. Если в сентябре было импортировано газа на 286 млн долларов, в октябре — на 73,8 млн долларов, то в ноябре — на 1 млн долларов.

Импорт автомобилей вырос до 1,56 млрд долларов (в 2,2 раза), запчастей — до 1,34 млрд долларов (+16,8%), самолётов и других летательных аппаратов — 753,6 млн долларов (в 3,4 раза). При этом в ноябре поставлены самолёты на 139,5 млн долларов.

Импорт удобрений вырос в 2,4 раза — до 155,8 млн долларов. Как мы сообщали ранее, резкий рост поставок может быть связан со снижением производства на предприятиях «Узкимёсаноат», которые недополучили газ. Чтобы покрыть потери, было импортировано 55,3 тысячи тонн аммиака от российского «Тольяттиазот» для производства 64,2 тысячи тонн аммиачной селитры (8% от общего объёма выпуска в стране).

Примечательно, что поставки медицинской и фармацевтической продукции упали до 1,45 млрд долларов (-1,4%), хотя в предыдущие годы был стабильный рост.