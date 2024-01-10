Главное
Президент дпл поручения по реконструкции рынков
Президент Узбекистана ознакомился с проектами по превращению рынков исторических городов в комплексы, привлекательные для туристов, а также с проектами новых рынков в Ташкенте и других городах. Разрабатывается отдельная программа по «облагораживанию» 515 рынков.
Официальный курс доллара к суму превысил 12400 сумов
Курс доллара США от Центробанка Узбекистана обновил исторический максимум и превысил 12400 сумов. В 2023 году национальная валюта обесценилась на 9,7%.
Воздух в Ташкенте вечером был снова «вредный»
Содержание частиц РМ2,5 в воздухе столицы Узбекистана вечером составило 96,9 мкг/м3, что почти в 20 раз превышает рекомендацию ВОЗ. На фото показана одна из загруженных улиц столицы в 20:00.
«Нужны усилия и правительства, и гражданского общества». Посол США — о качестве воздуха в Ташкенте
Посол США Джонатан Хеник и глава миссии USAID Дэвид Хофман поделились мыслями о качестве воздуха в Ташкенте. Каждый должен воспринимать это как личную проблему, потому что она затрагивает всех — «вас, вашу семью, ваших детей», и подталкивать власти к изучению проблемы и принятию мер, отметил посол.
Доставщик из Узбекистана получил известность в Латвии, играя на фортепиано в ресторанах (видео)
Курьер службы доставки в Риге узбекистанец Хасан Азларов, музыкант по образованию, иногда в ожидании заказов играл на фортепиано в ресторанах. После того, как кто-то выложил запись его игры в интернет, его начали узнавать клиенты и к нему стали поступать новые предложения о работе.
Олимжон Туйчиев стал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте
Олимжон Туйчиев стал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте. В 2017 году, когда он был магистром этого вуза, президент назначил его заместителем главы Агентства по науке и технологиям. Затем он был заместителем министра инноваций и директором Агентства инновационного развития.
Налоговый кэшбек ограничили 204 тысячами в месяц
Сумму покупок, за которую можно получить налоговый кэшбек в Узбекистане, ограничили 60 базовыми расчётными величинами, или 20,4 млн сумов, в месяц. Таким образом, каждый месяц в качестве налогового кэшбека можно получить не более 204 тысячи сумов.
В историческом здании бывшего кадетского корпуса в старом ТашМИ идут демонтажные работы
Здание бывшего кадетского корпуса в старом ТашМИ обнесли забором из профнастила, в помещениях начались демонтажные работы. Его готовят под филиал Российского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Управление культурного наследия ещё не согласовало проект ремонта, но «контролирует работы».
«Всё о монокле». Почему стоит посетить выставку фотопублициста Виктора Ана в Ташкенте
В театре «Ильхом» проходит выставка «Всё о монокле» известного ташкентского фотопублициста Виктора Ана. Чёрно-белые снимки, представленные в экспозиции, сняты на монокль — простейший объектив со сверхъественными способностями, пишет Виктория Абдурахимова.
Происшествия
В Турции задержали «Мадам Клод», обвиняемую в торговле людьми
Правоохранительные органы Узбекистана и Турции задержали Нилуфар Мирханову, известную как «Мадам Клод». Она была объявлена в розыск по обвинению в торговле людьми. Её депортировали в Узбекистан.
Кровля здания хокимията повредила автомобили в Джизакской области
В Фаришском районе Джизакской области сильным ветром снесло часть крыши здания хокимията. Упавшие жестяные листы и доски повредили автомобили, припаркованные на стоянке.
Владельца майнинговой фермы в Коканде обяжут выплатить 4 млрд сумов
В Коканде на территории кондитерского цеха была обнаружена незаконная майнинговая ферма. Ущерб государству составил 900 млн сумов. Нарушитель должен будет возместить его с 5-кратным повышающим коэффициентом.
В мире
Захват телеканала и мобилизация армии: что известно о вооружённом конфликте в Эквадоре
В Эквадоре несколько дней продолжаются беспорядки после побега из тюрьмы главаря крупнейшей банды. В городе Гуаякиле вооружённые люди захватили студию местного телеканала в прямом эфире. Президент страны ввёл режим внутреннего вооружённого конфликта и мобилизовал армию для восстановления контроля.
2024 год может стать самым жарким в истории — учёные
По оценкам учёных, наступивший 2024 год может быть ещё жарче рекордного 2023-го. Это объясняется воздействием Эль-Ниньо — потепления поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно же влияло на температуру в прошедшем году.
Журнал Time назвал 10 главных глобальных рисков 2024 года
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, разрастание войны на Ближнем Востоке, разделённая Украина, неуправляемый искусственный интеллект и борьба за важные полезные ископаемые — журнал Time назвал 10 главных глобальных рисков 2024 года.
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