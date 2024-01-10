Главное

Президент Узбекистана ознакомился с проектами по превращению рынков исторических городов в комплексы, привлекательные для туристов, а также с проектами новых рынков в Ташкенте и других городах. Разрабатывается отдельная программа по «облагораживанию» 515 рынков.

Курс доллара США от Центробанка Узбекистана обновил исторический максимум и превысил 12400 сумов. В 2023 году национальная валюта обесценилась на 9,7%.

Содержание частиц РМ2,5 в воздухе столицы Узбекистана вечером составило 96,9 мкг/м3, что почти в 20 раз превышает рекомендацию ВОЗ. На фото показана одна из загруженных улиц столицы в 20:00.

Посол США Джонатан Хеник и глава миссии USAID Дэвид Хофман поделились мыслями о качестве воздуха в Ташкенте. Каждый должен воспринимать это как личную проблему, потому что она затрагивает всех — «вас, вашу семью, ваших детей», и подталкивать власти к изучению проблемы и принятию мер, отметил посол.

Курьер службы доставки в Риге узбекистанец Хасан Азларов, музыкант по образованию, иногда в ожидании заказов играл на фортепиано в ресторанах. После того, как кто-то выложил запись его игры в интернет, его начали узнавать клиенты и к нему стали поступать новые предложения о работе.

Олимжон Туйчиев стал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте. В 2017 году, когда он был магистром этого вуза, президент назначил его заместителем главы Агентства по науке и технологиям. Затем он был заместителем министра инноваций и директором Агентства инновационного развития.

Сумму покупок, за которую можно получить налоговый кэшбек в Узбекистане, ограничили 60 базовыми расчётными величинами, или 20,4 млн сумов, в месяц. Таким образом, каждый месяц в качестве налогового кэшбека можно получить не более 204 тысячи сумов.

Здание бывшего кадетского корпуса в старом ТашМИ обнесли забором из профнастила, в помещениях начались демонтажные работы. Его готовят под филиал Российского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Управление культурного наследия ещё не согласовало проект ремонта, но «контролирует работы».

В театре «Ильхом» проходит выставка «Всё о монокле» известного ташкентского фотопублициста Виктора Ана. Чёрно-белые снимки, представленные в экспозиции, сняты на монокль — простейший объектив со сверхъественными способностями, пишет Виктория Абдурахимова.

Происшествия

Правоохранительные органы Узбекистана и Турции задержали Нилуфар Мирханову, известную как «Мадам Клод». Она была объявлена в розыск по обвинению в торговле людьми. Её депортировали в Узбекистан.

В Фаришском районе Джизакской области сильным ветром снесло часть крыши здания хокимията. Упавшие жестяные листы и доски повредили автомобили, припаркованные на стоянке.

В Коканде на территории кондитерского цеха была обнаружена незаконная майнинговая ферма. Ущерб государству составил 900 млн сумов. Нарушитель должен будет возместить его с 5-кратным повышающим коэффициентом.

В мире

В Эквадоре несколько дней продолжаются беспорядки после побега из тюрьмы главаря крупнейшей банды. В городе Гуаякиле вооружённые люди захватили студию местного телеканала в прямом эфире. Президент страны ввёл режим внутреннего вооружённого конфликта и мобилизовал армию для восстановления контроля.

По оценкам учёных, наступивший 2024 год может быть ещё жарче рекордного 2023-го. Это объясняется воздействием Эль-Ниньо — потепления поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно же влияло на температуру в прошедшем году.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, разрастание войны на Ближнем Востоке, разделённая Украина, неуправляемый искусственный интеллект и борьба за важные полезные ископаемые — журнал Time назвал 10 главных глобальных рисков 2024 года.

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