Курьер службы доставки Wolt в Риге узбекистанец Хасан Азларов получил известность в Латвии, играя на фортепиано в ресторанах в ожидании заказов. Кто-то записал его игру на видео и выложил в интернет.

О жителе Ташкента, с детства играющего на фортепиано, стали писать латвийские СМИ, а накануне вечером репортаж о нём показала передача «Сегодня вечером» Латвийского телевидения.

Хасан, как и его брат-близнец Хусан, учился в известной столичной музыкальной спецшколе имени Глиера. Преподавателем фортепиано была Милова Виолетта Фёдоровна, рассказал он «Газете.uz».

«С 7 лет играю на фортепиано, — отметил он в интервью Латвийскому телевидению. — По два часа в школе занимались и дома по четыре часа каждый день».

Хасан окончил факультет телевидения и кинорежиссуры Театрального института. В 2021 году поступил на магистратуру (MBA) в латвийский университет ISMA. В свободное время подрабатывал пекарем, потом работал в службе доставки. Хусан окончил Ташкентскую консерваторию, сейчас живёт в США.

Окончив учёбу в Риге, весной 2023 года Хасан вернулся в Ташкент. В августе того же года он по приглашению латвийской компании снова приехал в Ригу. В ожидании оформления документов начал работать в доставке. Позже в компании, которая его пригласила, сообщили, что не смогут принять на работу в связи с изменением ситуации на рынке.

Иногда в ожидании заказов Хасан играл на фортепиано в ресторанах. После того, как о нём стали писать в интернете, Хасана начали узнавать клиенты и к нему стали поступать предложения о трудоустройстве из разных мест.

«Когда заказывают еду из узбекских ресторанов, я клиентам в шутку говорю, что заказ привёз доставщик из Узбекистана», — рассказал Хасан.

Однажды клиент, узнав его, сказал: «Я как раз тебя искал — ты сам пришёл». И предложил работу в ресторане.

«Игра на фортепиано для меня — это и практика, чтобы не забыть, и приятно, когда есть зритель, когда тебя слышат», — рассказал Хасан Латвийскому ТВ.

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