Правоохранительные органы Узбекистана и Турции в рамках совместного оперативного мероприятия задержали Нилуфар Абдураимовну Мирханову, известную как «Мадам Клод». Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.





Женщина (1989 года рождения) была в розыске МВД Узбекистана по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пунктам «а», «в», «г», «з», «и» части 2 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми, совершенные путём похищения, применения насилия или угрозы его применения либо других форм принуждения; в отношении двух или более лиц; в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного; с перемещением потерпевшего через госграницу Узбекистана или с незаконным удержанием его за границей; с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего).

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.

10 января через аэропорт Стамбула её депортировали в Узбекистан.

Граждан, пострадавших от действий этого лица, просят обратиться в генеральное консульство в Стамбуле или в МВД Узбекистана.