Журнал Time опубликовал список 10 главных глобальных рисков 2024 года. Редакция издания отмечает, что в прошлом году основными событиями в мире было два вооружённых конфликта — в Европе, где Украина противостоит вторжению России, и на Ближнем Востоке, где Израиль воюет против ХАМАС.

В этом году конфликты могут расшириться, но третья «война» — Соединённых Штатов против самих себя — представляет наибольшую глобальную опасность, считает Time.

1. Соединённые Штаты против самих себя

В то время как американские вооружённые силы и экономика остаются исключительно сильными, политическая система США более дисфункциональна, чем в любой другой развитой демократии. В 2024 году эта проблема усугубится, пишет Time.

«Президентские выборы усугубят политический раскол в стране, подвергнув американскую демократию такому испытанию, какого страна не испытывала уже 150 лет, и подорвав доверие к США на международном уровне», — говорится в статье.

Речь идёт о возможной победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. В мире, охваченном кризисами, приход Трампа к власти ослабит позиции Америки на мировой арене, считают журналисты.

2. Ближний Восток на краю пропасти

В 2024 году боевые действия в Газе расширятся и есть риски их перерастания в более масштабную региональную войну. Не исключено прямое вовлечение США и Иран в борьбу.

«Конфликт создаст риски для мировой экономики, усилит геополитические и политические разногласия и подстегнёт глобальный экстремизм. Самым прямым путём к эскалации было бы решение Израиля или „Хезболлы“ атаковать друг друга», — считает Time.

В статье подчёркивается, что ни одна страна, вовлечённая в конфликт в Газе, не хочет разжечь региональный конфликт, но «порох сух, а количество игроков со спичками повышает риск эскалации».

3. Разделённая Украина

Вторжение России в Украину остаётся историческим провалом, пишет Time. НАТО укрепляется за счёт новых членов — Финляндии и Швеции, а ЕС начала процесс вступления Украины в союз.

«Но в этом году Украина будет де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество», — отмечается в статье.

«2024 год — переломный момент в конфликте, — считают в редакции издания. — Если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, её территориальные потери могут оказаться постоянными и, возможно, расширятся».

4. Неуправляемый ИИ

В 2024 году технологии опередят управление искусственным интеллектом, поскольку усилия регуляторов взять ИИ под контроль «спотыкаются». Технологические компании по-прежнему практически ничем не ограничены, а гораздо более мощные модели и инструменты ИИ выходят из-под контроля правительств, предупреждает Time.

5. Ось изгоев и опасных друзей Америки

В 2024 году Россия, Северная Корея и Иран будут наращивать потенциал друг друга и действовать на мировой арене «все более скоординировано и разрушительно», отмечает журнал.

В то же время даже друзья Вашингтона — лидеры Украины, Израиля и (потенциально) Тайваня — будут втягивать США в конфронтацию, которой они хотели бы избежать, говорится в статье.

6. Отсутствие восстановления Китая

В отсутствие маловероятного ослабления власти главы КНР Си Цзиньпина или радикального поворота к масштабным реформам экономика Китая будет демонстрировать низкие показатели на протяжении всего 2024 года.

«Неспособность Пекина реформировать заторможенную модель экономического роста, финансовые проблемы страны и кризис общественного доверия обнажат пробелы в лидерских способностях Коммунистической партии Китая и повысят риск социальной нестабильности», — пишет Time.

7. Борьба за важнейшие полезные ископаемые

Критически важные минералы станут важнейшим компонентом практически в каждой отрасли, которая будет стимулировать рост, инновации и национальную безопасность в 21 веке, — от чистой энергетики до передовых вычислений, биотехнологий, транспорта и обороны.

В 2024 году правительства разных стран мира, по прогнозу Time, активизируют промышленную политику и торговые ограничения, которые будут нарушать поставку важнейших минералов.

8. Нет права на ошибку

Глобальный инфляционный шок, начавшийся в 2021 году, продолжит оказывать экономическое и политическое давление и в 2024 году.

«Высокие процентные ставки, вызванные устойчивой инфляцией, замедлят рост во всем мире, и у правительств будет мало возможностей для стимулирования роста или реагирования на потрясения, что повысит риск финансового стресса, социальных волнений и политической нестабильности», — считает Time.

9. Эль-Ниньо возвращается

После четырёхлетнего отсутствия климатическое явление Эль-Ниньо достигнет пика в первой половине этого года, что приведёт к экстремальным погодным явлениям, отмечается в статье.

Они, в свою очередь, приводят к отсутствию продовольственной безопасности, дефициту воды, нарушениям логистики, распространению болезней, миграции и политической нестабильности, особенно в странах, уже ослабленных пандемией и ценами на энергоносители и продовольствие, подчёркивает Time.

10. Рискованный бизнес

Клиенты, сотрудники и инвесторы — в основном придерживающиеся прогрессивных взглядов — принесли культурные войны в США в офисы корпораций. «Теперь суды, законодательные органы штатов, губернаторы и группы активистов — в основном консервативного толка — нанесут ответный удар», — отмечает журнал.