Олимжон Алижонович Туйчиев назначен ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте. Информацию об этом «Газете.uz» подтвердили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

Олимжон Туйчиев (1991 г. р.) — выпускник этого же вуза. Он окончил там и бакалавриат (2010−2015), и магистратуру (2016−2018). В 2016—2017 годах также был студентом Гогенгеймского университета в Германии.

В 2013 году был награждён медалью «Шухрат» за достижения в области науки и за популяризацию технических наук среди молодёжи, в частности, робототехники.

В 2017 году, когда Олимжону Туйчиеву было 25 лет, президент Шавкат Мирзиёев на съезде движения молодёжи «Камолот» (оно тогда было преобразовано в Союз молодёжи) назначил его заместителем генерального директора Агентства по науке и технологиям.

Затем (с 2018 года) он работал начальником управления интеграции науки, образования и производства в Министерстве инновационного развития и (с 2019 года) директором Государственной специализированной общеобразовательной школы-интерната имени Мирзо Улугбека.

В 2021—2023 годах был генеральным директором Национального офиса по внедрению инноваций и трансферу технологий при Мининноваций.

В ноябре 2019 года был назначен заместителем министра инновационного развития. После упразднения Мининноваций с января 2023 года работал директором Агентства инновационного развития при Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

