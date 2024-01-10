В Эквадоре не утихают беспорядки после побега из тюрьмы главаря преступной группировки. Президент страны Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение. В крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле вооружённые люди захватили телеканал во время прямого эфира. По последним данным, жертвами волнений уже стали 10 человек.

Что известно о ситуации в латиноамериканской республике к этому часу — в материале «Газеты.uz».

Что произошло

Ситуация в Эквадоре резко обострилась 7 января после побега из тюрьмы в Гуаякиле главаря крупнейшей преступной банды «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса по прозвищу Фито. В 2011 году его приговорили к 34 годам лишения свободы за торговлю наркотиками, убийство и другие преступления.

В ночь на 10 января стало известно, что сбежал глава второй по численности банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.

На фоне побегов Фито и Пико как минимум ещё в шести исправительных учреждениях страны произошли бунты, во время которых не менее 150 охранников тюрем были захвачены в заложники. Из тюрьмы в Риобамбе сбежали 39 заключённых, некоторых удалось задержать позже.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января подписал указ о введении в стране режима ЧС на 60 дней и комендантского часа. Для восстановления контроля над пенитенциарной системой были задействованы вооружённые силы. Тысячи полицейских и военных также направили на поиски главаря «Лос-Чонерос».

Захват телеканала

9 января в Гуаякиле вооружённые люди ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов. На видео из соцсетей видно, как нападавшие заставляют сотрудников телеканала лечь на пол, в студии были слышны звуки выстрелов и криков.

Как передаёт El Universo, происходящее в течение примерно 15 минут транслировалось в прямом эфире. К телекомпании направили спецподразделения эквадорской полиции.

Позже полиция сообщила, что задержала 13 напавших и освободила всех заложников.

Режим внутреннего вооружённого конфликта

После захвата в заложники журналистов Нобоа объявил о ведении в стране режима внутреннего вооружённого конфликта.

Документ объявляет 22 транснациональные организованные преступные группировки террористическими организациями и воюющими негосударственными субъектами. Военным поручено нейтрализовать членов этих преступных группировок.

Нобоа также распорядился обеспечить «мобилизацию и вмешательство вооружённых сил и национальной полиции», чтобы «гарантировать суверенитет и территориальную целостность» Эквадора.

Погибшие и пострадавшие

Количество погибших на фоне беспорядков в Эквадоре продолжает расти, уже известно о десяти жертвах.

В Гуаякиле — эпицентре беспорядков — погибли восемь человек, пишет El Universo. По данным издания, пять человек погибли, когда неизвестные обстреляли машины на севере города, там же ранили школьника. Кроме того, вооружённые люди ворвалась на склад запчастей и убили ещё троих человек.

В нескольких районах города, отмечает El Universo, зафиксированы грабежи, мародёрство и перестрелки.

Ещё двое сотрудников полиции были убиты в городе Ноболе, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию. По всей стране были задержаны около 70 человек.

Мировая реакция

Страны континента выразили поддержку властям Эквадора и усилили собственные меры безопасности. Так, власти Перу объявили чрезвычайное положение на северной границе с Эквадором и в помощь полицейским отправили военных.

Правительство Аргентины заявило о готовности направить в Эквадор правоохранителей для урегулирования кризиса. Свою помощь Эквадору также предложили США.

Ситуация с безопасностью в Эквадоре

Как пишет Reuters, ситуация с безопасностью в Эквадоре ухудшилась после пандемии коронавируса. По данным правительства, число насильственных смертей в стране выросло до 8008 в 2023 году, что почти вдвое превышает показатель 2022 года.

Во время кампании по выборам главы государства в прошлом году был убит Фернандо Вильявисенсио — кандидат в президенты, выступающий против коррупции.

Власти винят в сложившейся ситуации растущее влияние преступных банд, которые занимаются торговлей кокаином, что также дестабилизирует отдельные районы всего латиноамериканского континента.

«Внутри эквадорских тюрем банды воспользовались слабым контролем государства для расширения своей власти. Насилие в тюрьмах становится все более распространённым явлением», — отмечает Reuters.

Президент Эквадора считает, что нынешняя волна беспорядков возникла из-за планов правительства построить новую тюрьму строгого режима для заключённых лидеров преступных группировок.