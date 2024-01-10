Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 11 января.

Курс доллара США по итогам торгов повысился на 20,99 сума — до исторического максимума 12418,03. Предыдущий рекорд был зафиксирован днём ранее (12397,04 сума).





В коммерческих банках в среду доллар принимался по курсу 12335−12390 сумов. Курс продажи варьировался от 12420 до 12480 сумов.

По итогам 2022 года национальная валюта обесценилась на 3,94%, а в 2023 году — на 9,7%. Резкий скачок был 10 августа, когда доллар укрепился сразу на 408 сумов — с 11667 до 12075 сумов.

22 августа курс превысил отметку 12100 сумов, 25 сентября — 12200 сумов, 24 ноября — 12300 сумов, а после этого доллар чуть больше полутора месяцев был ниже 12400 сумов.

Девальвация происходит на фоне снижения валютных поступлений от экспорта. Напомним, за 11 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг почти 57,3 млрд долларов (+26,2%). Импорт превысил экспорт почти на 11 млрд долларов (без учёта экспорта золота — 19 млрд долларов).

За этот период на валютной бирже коммерческие банки купили для себя и своих клиентов более 17 млрд долларов иностранной валюты. Это почти на 4,5 млрд долларов больше, чем за январь-ноябрь 2022 года. При этом объём продажи почти не изменился — 5,6 млрд долларов, то есть разница между покупкой и продажей выросла с 6,9 млрд до 11,4 млрд долларов.

Ранее Министерство экономики и финансов в бюджетном послании на 2024 год отмечало, что девальвация сума на каждые 100 сумов приводит к увеличению годовых расходов госбюджета на 400 млрд сумов.