По предварительным оценкам учёных, 2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким за всю историю наблюдения, сообщает агентство Bloomberg.

Метеорологи уже подтвердили, что 2023 год стал самым жарким за всю историю — глобальные температуры были на 1,4 градуса выше среднего доиндустриального показателя. С большой вероятностью в 2024-м этот показатель увеличится, отмечает агентство.

Как ожидают учёные, средняя температура на планете в этом году увеличится на 1,3−1,6 градуса в сравнении с доиндустриальным периодом.

Такие прогнозы связаны не только с увеличением объёма парниковых газов из-за сжигания топлива, но и с природным явлением Эль-Ниньо, которое началось летом 2023 года.

Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, связанное с потеплением поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно возникает с периодичностью от двух до семи лет и может продолжаться до 18 месяцев. Во время эпизодов Эль-Ниньо нарушается обычный характер атмосферных осадков и атмосферной циркуляции в тропических зонах, что вызывает экстремальные климатические явления во всем мире.

По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкла МакФадена, между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо обычно теплее первого.

Некоторые учёные, однако, не согласны с этими прогнозами, отмечает Axios. По словам Роберта Роде, учёного независимой группы по исследованию климата Berkeley Earth, в 2023 году наблюдался «ошеломительный скачок» температуры и быстрый переход к «более сильному» Эль-Ниньо.

«Есть большой шанс, что 2024 год превзойдёт типичные ожидания и на самом деле окажется немного прохладнее, чем 2023 год», — сказал Роде.