Столичная галерея Bonum Factum и театр «Ильхом» проводят выставку известного ташкентского фотопублициста Виктора Ана «Всё о монокле». Экспозиция состоит из чёрно-белых снимков, сделанных в период с 1995 по 2005 годы в Узбекистане, Казахстане и Южной Корее. За исключением нескольких, они собраны в серии: «Улица моего детства», «Остров», «Самарканд», «Бешагач» и другие.





Все фотографии, представленные на выставке, Виктор Ан снял на монокль — простейший объектив, который состоит из вогнуто-выпуклой линзы (мениска). Он считается одним из первых фотообъективов в истории и «сдабривает» изображение различными оптическими дефектами, от которых производители фототехники последовательно и упрямо избавлялись в течение многих десятилетий. При съёмке на монокль искажается цвет (хроматическая аберрация), линии (дисторсия), тает резкость — картинка буквально расплывается.





Разница между бракованной фотографией и художественной — в выверенной композиции и ракурсах, которые фотографы с опытом и интуицией, как Виктор Ан, находят и умело выстраивают. Он оборачивает негативные эффекты монокля в свою пользу. Монохромные фотографии на выставке пропитаны светом. Зыбкие контуры теней помогают создавать мистические объём и глубину, недоступные для воспроизведения в графических редакторах.





Монокль — объектив со сверхъестественными способностями. Он преломляет действительность, как лучи света. В фокусе оказывается не окружающий мир как таковой, а то, как его чувствует и ощущает человек с камерой. Вот что по-настоящему важно Виктору Ану. Его фотографии — это не столько портреты городов, улиц, дворов, людей, сколько тёплые, трогательные воспоминания о них.





Даже некоторые несоответствия дат на самих снимках и этикетаже кажутся не случайными, даже логичными — моноклю чужда чёткость, дотошное фиксирование. Размывая детали, он рассеивает и само время. Оно будто перестаёт иметь значение, в отличие от воздуха, который на фотографиях Виктора Ана кажется видимым, ощутимым. Совсем как прошлое, которое продолжает жить в чёрно-белом измерении и трогать за живое.





Выставка «Всё о монокле» открыта в театре «Ильхом» до 22 января. Вход свободный.