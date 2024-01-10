Здание типографии бывшего кадетского корпуса на территории старого ТашМИ обнесли забором из профнастила, в помещениях начался демонтаж. В начале января в соцсетях распространились сообщения о возможном сносе здания. Медперсонал в срочном порядке попросили освободить помещения.

Тогда Агентство культурного наследия опровергло слухи о сносе, о планируемом демонтаже не сообщалось. Заказчиком работ выступает ГУП «Служба единого заказчика» при хокимияте города, подрядчиком — «Трест 12».

Главный корпус, в котором до недавнего времени находилась 3-я клиника ТашМИ, готовят под филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (РНИМУ). Его создание предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 1 июля 2021 года.

В документе указывается, что филиал разместится «в зданиях и сооружениях многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии, расположенных по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 103, на праве безвозмездного пользования».

Согласно постановлению, первых студентов филиал РНИМУ должен был принять в 2022/2023 учебном году. Сегодня в вузе ожидают, что образовательный процесс начнётся «не ранее 2024 (вероятнее 2025) учебного года».

«В настоящее время совместно с ответственными представителями Минздрава и Кабинета министров Республики Узбекистан проводится обсуждение необходимых строительных и реконструкционных работ, ведётся анализ по определению потребностей филиала в оборудовании и дополнительных клинических базах, согласование планов размещения кафедр, аудиторий, помещений профессорско-преподавательского состава и прочих», — сообщается на сайте вуза.





Создание филиала рассматривается и в контексте сотрудничества Узбекистана и России в сфере здравоохранения. Так, план мероприятий по функционированию филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова в Ташкенте, подписанный ректором Сергеем Лукьяновым и министром здравоохранения Узбекистан Амрилло Иноятовым, обсуждался в сентябре прошлого года на четвёртом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Вероятно, этим можно объяснить спешку с выселением поликлиники и началом демонтажных работ в историческом здании.





Кадетский корпус был построен по проекту военного ведомства под надзором главы строительного ведомства Туркестанского края, архитектора Вильгельма Гейнцельмана в конце XIX века. Здание, переданное под филиал, включено в Государственный реестр объектов недвижимого имущества материального культурного наследия и находится под охраной государства.





Помимо него, на территории старого ТашМИ расположены ещё четыре архитектурных памятника XIX века. Это здания детской и взрослой инфекционной больницы, корпус изолятора инфекционного диспансера и корпуса лечебного отделения медицинской академии №29, куда входят бактериологическая лаборатория, детская терапевтическая стоматология (административный корпус), лечебная реабилитация, ЛОР-отделение и поликлиника.





Согласно закону «Об охране и использовании объектов культурного наследия» и указу президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия» от 6 апреля 2021 года, работы по консервации, реставрации, восстановлению, ремонту и приспособлению под использование в современных условиях объектов материального культурного наследия без получения разрешения запрещаются.





Представитель «Службы единого заказчика» в телефонном разговоре с корреспондентом «Газеты.uz» сообщил, что «ребята на объекте работают», но сам он на месте не был. На вопрос, на каком основании в историческом здании конца XIX века, которое является архитектурным памятником, ведутся работы, собеседник не ответил и бросил трубку. Повторно связаться с ним не удалось.

Сотрудник «Трест 12», пожелавший остаться анонимным, рассказал, что рабочие только устанавливают заграждения. Ремонтные работы в здании начнутся после получения разрешения от Агентства культурного наследия.





В пресс-службе Агентства культурного наследия корреспонденту «Газеты.uz» сообщили, что его специалисты провели техническое обследование здания бывшего кадетского корпуса. Оно обнесено забором в целях обеспечения безопасности. Параллельно осуществляются «освобождение здания».

Работы ведутся под контролем агентства «до получения разрешения на проект». Всё делается «в установленном порядке и на законных основаниях», отметили а агентстве. Нарушением законодательства, когда ремонтным и любым другим работам на подобных объектах должны предшествовать согласование проекта с научно-экспертным советом агентства и получение разрешения, это не считают.

«Проектные решения предварительно были представлены в совет Агентства культурного наследия для ознакомления и в настоящее время находятся на стадии согласования. На данный момент завершена разработка полной проектной документации с привлечением опытных специалистов. Ожидается завершение технического обследования», — разъяснили в пресс-службе.





По информации агентства, помимо ремонта внутренних помещений, предусмотрены восстановительные работы фасада с целью сохранения исторического облика здания.

«Планируется ретушь повреждённых участков, замена повреждённых кирпичей, а также реставрация архитектурных деталей. Также могут быть предусмотрены мероприятия по усилению конструкции для обеспечения будущей безопасной эксплуатации здания», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, год назад на территории старого ТашМИ был снесён предположительно бывший раковый корпус — двухэтажное здание начала XX века, известное тем, что в нём разворачивалось действие романа «Раковый корпус» Александра Солженицына.