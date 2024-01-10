Содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 в воздухе Ташкента на 20:00 10 января составило 96,9 мкг/м3, что превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 19,4 раза (5 мкг/м3). Об этом сообщает Узгидромет со ссылкой на данные автоматических станций мониторинга в городе.

Содержание частиц РМ10 (321 мкг/м3) и оксида углерода (1,3 мг/м3) не превышает предельно допустимых концентраций согласно санитарным правилам и нормам Узбекистана (500 и 5 мг/м3, соответственно), говорится в сообщении.

В 8 часов утра показатель РМ2,5 составлял 47 мкг/м3, или в 9,4 раза выше рекомендаций ВОЗ. Узгидромет также оценивал воздух как «вредный».

В мировом рейтинге сервиса IQAir Ташкент сейчас находится на 9-м месте по загрязнению воздуха в мире.

Приведённое выше фото было снято в 20:00 среды.