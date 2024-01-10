Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник и директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Дэвид Хофман на встрече с журналистами в среду ответили на вопросы о том, что они думают о плохом качестве воздуха в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Отвечая на замечание о том, что датчик качества воздуха на территории посольства США не работает со вторника, посол сказал: «Дайте проверить» и открыл телефон. Позже в этот же день датчик заработал.

Джонатан Хеник.

«Конечно, время от времени наше оборудование требует обслуживания, иногда бывают проблемы. Но мы привержены предоставлению независимой оценки качества воздуха и приветствуем партнёрство в сфере мониторинга качества воздуха по всей стране с правительством Узбекистана, средствами массовой информации и гражданским обществом», — сказал Джонатан Хеник.

«Это серьёзная проблема для всех правительств, — продолжил он. — Это проблема, которая требует действий как правительства, так и партнёрства частного сектора, партнёрства гражданского общества и СМИ. Я думаю, если работать вместе, мы сможем увидеть улучшение качества воздуха в предстоящие годы».

Самое важное на данном этапе, по мнению посла, «это получить представление, что является источниками загрязнения воздуха, а также какие меры и инвестиции необходимы для решения этой проблемы». «Я думаю, можно сделать больше для изучения проблемы», — отметил он.

Но правительство не может решить эту проблему в одиночку, продолжил посол. «Я бы призвал всех граждан Узбекистана принять это как личную проблему, потому что это проблема, которая затрагивает всех — вас, вашу семью, ваших детей. Поэтому надо лично заинтересоваться этой проблемой и подталкивать правительство к изучению проблемы и принятию необходимых мер», — подчеркнул Джонатан Хеник.

Глава офиса USAID Дэвид Хофман согласился, что для улучшения ситуации необходимы усилия как правительства, так и гражданского общества.

«Я живу в Ташкенте, и у меня маленькие дети. Поэтому я могу сказать, что, как и многие люди в Ташкенте, я пристально слежу за ситуацией с качеством воздуха и стараюсь принимать меры как сам, так и в моей семье, чтобы воздух был более чистым», — сказал руководитель миссии.

Дэвид Хофман.

«Конечно, я поддерживаю любые меры, которые помогли бы очистить воздух в Ташкенте. Например, это могут быть меры на уровне правительства по увеличению использования общественного транспорта. Если у нас есть выбор между прогулкой до нужного места и поездкой на машине, моя семья и я предпочитаем прогулку. Так мы стараемся внести свой маленький вклад в улучшение качества воздуха. Конечно, как мы видим из объективных источников, таких как IQAir, в Ташкенте предстоит сделать ещё много работы», — отметил Дэвид Хофман.

Помимо повышения доступа к общественному транспорту и инвестирования в развитие этой сферы, власти должны уделить внимание регулированию и планированию, в частности, в сферах бизнеса и промышленности. «Я не эксперт по качеству воздуха, я обычный гражданин и потребитель воздуха, как и другие, но это некоторые практики, которые мы видели во всем мире», — сказал он.

«Этот вопрос был актуальным и в моей стране в таких городах, как Лос-Анджелес, например. Ужасный-ужасный смог в 1970—1980-х годах. И усилия как правительства, так и гражданского общества, способствовали улучшению ситуации — она не идеальная, но намного лучше сейчас, чем 20−30 лет назад. Я не вижу причин, почему такие же действия не могут быть приняты и в Ташкенте», — сказал Дэвид Хофман.