Владельца незаконной майнинговой фермы в Коканде оштрафовали на 4 млрд сумов, сообщила компания «Региональные электрические сети».

Сотрудники «Узэнергоинспекции» и Ферганского предприятия территориальных электросетей провели рейд. В ходе него выяснилось, что на предприятии, где производились кондитерские изделия, гражданин А. А. «оказал внешнее воздействие на счётчик и самовольно подключил майнинговые устройства к электросети».

По предварительным подсчётам, ущерб государству оценивается в 900 млн сумов (в том числе 800 млн непосредственно за потраченное электричество).

Согласно законодательству, при незаконном использовании электроэнергии за потраченный объем придётся заплатить по тарифу с 5-кратным повышающим коэффициентом. Таким образом, был составлен протокол на общую сумму 4 млрд сумов.