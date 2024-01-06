В Узбекистане намерены ужесточить требования по выдаче ипотечных и автокредитов. Причины

Центробанк Узбекистана планирует ввести показатель долговой нагрузки на уровне 60% по всем кредитам, а затем снизить его до 50%. Сейчас заёмщики направляют в среднем почти 70% доходов на выплату автокредитов, а по ипотеке — 46%. Эти показатели растут, создавая риски для финансовой системы.

Коллектив магазина в Ташкенте, где бесплатно раздавали одежду, привлечён к ответственности (видео)

Около магазина в Юнусабадском районе Ташкента произошло столпотворение и беспорядки в связи с бесплатной раздачей мужской одежды. На директора и сотрудников магазина наложили штрафы в размере 15 и 10 БРВ соответственно. Видео.

Почему задержали зарплаты для бюджетников?

В Узбекистане задерживается выплата зарплат работникам бюджетных организаций за декабрь. В Минэкономики и финансов это объяснили переходом на новую систему бухгалтерского учёта и отчётности и обещали полностью профинансировать зарплаты в течение пяти рабочих дней.

Водородные автобусы испытают в Ташкенте

В рамках пилотного проекта с ACWA Power в Ташкенте планируется испытать автобусы на водороде.

В воскресенье по стране пройдут дожди, местами сильные

В субботу на северные районы Узбекистана ожидается заток прохладного и влажного воздуха, который в воскресенье распространится по всей территории страны. Температура воздуха понизится до +9…+14 градусов. Местами ожидаются дожди и усиление ветра.

Плату за электроэнергию ограничат при наличии долгов за вывоз мусора

С 1 июня в Узбекистане начнут ограничивать плату за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора. Сначала порядок внедрят в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а затем — по всей стране.

И это не всё. Сделки по недвижимости и транспорту также не будут заверять при долге за вывоз мусора

С апреля сделки по недвижимости и автотранспорту не будут нотариально заверяться при наличии задолженности за вывоз мусора.

Госдоля в «Узбекистон шампани» продана за 72 млрд сумов

Покупателем госпакета акций в «Узбекистон шампани» стала компания Euro Pack. Контрольная доля завода по производству шампанских, игристых и газированных вин продана за 72 млрд сумов.

Несколько парней арестованы на 15 суток за дрифт в Ташкенте

В Чиланзарском районе Ташкента несколько молодых людей без водительских прав совершали опасные маневры на автомобилях. Суд постановил оштрафовать их на 340 тысяч сумов и арестовать на 15 суток. В отношении родителей также приняты меры.

ВОЗ призвала носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19

Всемирная организация здравоохранения вновь призвала носить маски и вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19 во многих странах на протяжении последних недель.

Узбекистанец, причастный к движению джихадистов, осуждён на 6,5 лет

Гражданина Узбекистана, которого разыскивали девять лет за связь с экстремистским движением джихадистов, приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

Декабрь в Узбекистане был на 1,5−2 градуса теплее нормы, ноябрь — самым тёплым

Средняя температура в декабре в Узбекистане была на 1,5−2 градуса, а по югу страны — на 2,5−3 градуса Цельсия выше нормы. При этом в Ташкенте 13 декабря была зафиксирована самая низкая температура за 30 лет. Ноябрь в стране был самым тёплым за все годы метеонаблюдений.

Что приготовить: супы

Нежный рисовый суп с курицей, кайнатма шурпа, турецкий чечевичный крем-суп, солянка и другие рецепты первых блюд — в подборке Zira.uz.

Число жертв землетрясения в Японии превысило 120 человек, сотни числятся пропавшими

Власти Японии подтвердили гибель как минимум 126 человек в результате мощного землетрясения 1 января. Более 500 человек пострадали, ещё около 200 — числятся пропавшими. Их спасение затруднено из-за разрушенных дорог и плохой погоды.

Байден: Трамп — угроза американской демократии

Президент США Джо Байден в своей предвыборной речи, которую СМИ описали как резкую, сравнил своего вероятного соперниках на выборах Дональда Трампа с угрозой американской демократии. Трамп в ответ назвал высказывания Байдена «жалкой страшилкой».