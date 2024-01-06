В сети распространились сообщения о задержке выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций Узбекистана, в том числе учителям и врачам.

3 января Министерство экономики и финансов (МЭФ) сообщало о технических проблемах и перебоях в работе UzASBO — автоматизированной системы ведения бюджетными организациями бухгалтерского учёта и отчётности по бюджетным и внебюджетным средствам — из-за перехода на новую систему UzASBO-2.

5 января в МЭФ заявили, что принимаются меры для устранения неполадок в системе. Сообщается, что через UzASBO-2 обеспечено финансирование 35% зарплат бюджетных организаций за вторую половину декабря.

Специалисты принимают необходимые меры по финансированию оставшейся части зарплат в течение 5 рабочих дней (до 11 января — ред.), говорится в сообщении.

До перехода на новую систему Минэкономики и финансов в декабре проводило семинары и тренинги с участием бухгалтеров и ответственных сотрудников министерств и ведомств.