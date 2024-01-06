Член движения джихадистов Абдуходи Абдурахманов, который находился в розыске девять лет, приговорён к 6,5 годам лишения свободы. Об этом сообщило УзА.

Мужчина попал под влияние религиозного движения джихадистов и стал его членом, когда работал в России в 2010—2012 годах. После этого он создал сообщество в Фергане, куда входил его брат и другие люди.

Абдурахманов принимал активное участие в собраниях, где обсуждались лекции и видеоролики джихадистов и другие идеи, пропагандирующие религиозный экстремизм и фанатизм, говорится в сообщении.

В марте 2023 года он был арестован полицией в Турции и экстрадирован в Узбекистан.