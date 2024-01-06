В Чиланзарском районе Ташкента несколько молодых людей оштрафованы и арестованы на 15 суток за опасные манёвры на автомобилях в новогоднюю ночь, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ГУВД столицы.

После полуночи 1 января парни дрифтовали на машинах, из окон которых высовывались их друзья. В ходе следствия выяснилось, что ни у кого из них не было документов, дающих право на управление автомобилем.

19-летний парень сообщил, что это была машина его отца и он должен был отвезти её на мойку. Мать другого парня сообщила, что и раньше разрешала ему водить рядом с домом, хотя у него нет прав.

Суд признал молодых людей виновными в совершении нарушений, предусмотренных статьёй 183 (мелкое хулиганство) и частью 1 статьи 194 (неисполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Каждый из них оштрафован на сумму, равную 1 БРВ — 340 тысяч сумов, и арестованы на 15 суток.

Родители двух несовершеннолетних, совершивших нарушения, оштрафованы согласно части 1 статьи 47 КоАО (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлёкшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения).