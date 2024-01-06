Количество погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего 1 января в Японии, достигло 126 человек, по меньшей мере 516 получили ранения, сообщает телеканал NHK.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на полуострове Ното в префектуре Исикава на западном побережье страны и привело к сильным разрушениям. Около 66 тысяч домов остаются без водоснабжения, ещё примерно 23 тысячи — без электричества.

Около 30 тысяч человек сейчас размещены в эвакуационных центрах, отмечает агентство Kyodo. Из-за повреждённых автотрасс власти испытывают трудности с доставкой гуманитарной помощи.

Ещё как минимум 210 местных жителей числятся пропавшими. Силы самообороны Японии удвоили численность военных, задействованных в спасательных операциях. Сейчас оно составляет порядка 5400 человек, пишет Kyodo.

Спасатели предполагают, что многие люди оказались заблокированы под рухнувшими домами — в основном в городах Сузу и Вадзима. 72-часовое «окно возможностей» — так называют первые три дня после бедствия, когда сохраняются высокие шансы найти живых под завалами — закончилось поздно вечером 4 января, уточняет BBC.

Власти предупредили, что ожидающиеся в эти выходные дожди усугубят ситуацию в районах, пострадавших от землетрясения, и могут спровоцировать оползни.