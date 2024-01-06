Агентство по управлению государственными активами Узбекистана сообщило о согласовании продажи госпакета акций в «Узбекистон шампани».

Госдолю 51,48% в заводе по производству шампанских, игристых и газированных вин выставляли на продажу в июле 2021 года, а затем в августе 2022 года.

К активу проявили интерес пять компаний, в следующий этап прошли четыре из них. По данным АУГА, в итоге ООО Euro Pack предложило самую высокую цену среди претендентов в 72 млрд сумов и выиграло торги.

Покупатель также обязуется в 2024—2025 годах инвестировать 18,5 млн долларов на развитие предприятия, включая реконструкцию и модернизацию производственных мощностей, установку оборудования по производству коньячного спирта и дубовых бочек для их хранения. Для развития гастрономического туризма планируется организовать ресторан и дегустационный зал на территории завода, виноградную плантацию в Паркентском районе и создать центр винного туризма.

О компании «Узбекистон Шампани»

Компания позиционирует себя как единственный специализированный завод по производству шампанских, игристых и газированных вин (основан в 1942 году).

Производственные мощности в 2020 году оценивались в 788 тысяч декалитров алкогольной продукции в год, а загрузка мощностей — на 62%.

Основной объем выпускаемой продукции продавался на внутреннем рынке. Часть продукции экспортировалась в Индию, Корею, Монголию.

Компания обладает собственной сырьевая база, а также используется импортное сырье из Португалии, России, Франции.

Общая численность сотрудников составляла более 200 человек.

Выручка за 2020 год — 65,6 млрд сумов, за 2021 год — 58,8 млрд сумов. Чистая прибыль выросла с 2 млрд сумов в 2020 году до 5,87 млрд сумов в 2022 году.

О покупателе





Euro Pack основана в 2012 году (зарегистрирована в мае 2014 года в Ташкенте). Является промышленной многопрофильной компанией, специализирующейся на производстве укупорочных изделий для вино-водочной промышленности, со своими мощностями в изготовлении пластиковых комплектующих литьём под давлением.

Также освоено направление по декоративной отделке (покраска и вакуумная металлизация) как собственных изделий, так и изделий заказчика.

Учредителями указаны Ильхом Эркинович Аббасов и Дмитрий Анатольевич Васильев (по 50%).