Два водородных автобуса (водоробуса) будут поставлены в Ташкент в рамках пилотного проекта с саудовской компанией ACWA Power. Об этом «Газете.uz» сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.

В конце ноября президент Шавкат Мирзиёев дал старт строительству пилотного производства «зелёного водорода» в Ташкентской области. В рамках проекта, реализуемого с участием ACWA Power, на первом этапе будет производиться 3000 тонн водорода с последующей переработкой в минеральные удобрения. Ранее мы писали, что комплекс будет располагаться в Чирчике на базе действующего завода по производству аммиака.

В июне 2022 года сообщалось, что в Узбекистане планируется разработать экспериментальный образец транспортного средства, движущегося на водороде с использованием аммиака и водородных топливных элементов.