Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал продолжить носить маски и вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19 по всему миру.

«Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растёт во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников», — написал Гебрейесус в соцсети X (бывший Twitter).

Глава ВОЗ также призвал делать тесты на COVID-19 и при необходимости обращаться к врачам за медицинской помощью.

«Правительствам: обеспечьте доступ к надёжным тестам, лечению и вакцинам, особенно тем, кто подвергается наибольшему риску тяжёлой инфекции», — добавил Гебрейесус. Он также рекомендовал властям всех стран возможные мутации вируса.

По данным последнего на сегодня отчёта ВОЗ, с 20 ноября по 17 декабря 2023 года число новых случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось на 52% по сравнению с прошлым месяцем и составило 850 тысяч.