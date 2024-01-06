Услуга по вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО) включается в список коммунальных платежей, долг по которым необходимо погасить для совершения крупных сделок. Это предложение одобрено указом президента от 4 января (копия документа есть у «Газеты.uz).

В частности, с апреля 2024 года в Узбекистане сделки по недвижимости и автотранспорту будут нотариально заверяться при отсутствии задолженности за вывоз мусора. Наличие или отсутствие долга будет проверяться через в режиме онлайн через единую электронную систему оплаты и учёта обязательных платежей за сбор и вывоз ТБО.

Республиканский центр организации работ санитарной очистки будет отвечать за бесперебойную работу системы. Платежи за услуги по утилизации отходов и счета абонентов будут вестись только через биллинговую систему центра, платёжные системы или кассовые аппараты банков.

С этой же даты все предприятия санитарной очистки должны оказывать услуги гражданам путём подключения к единой электронной системе. Иначе договоры с ними будут аннулированы, а обслуживаемая ими территория будет передана другим предприятиям в рамках государственно-частного партнёрства.

Как мы сообщали ранее, с 1 июня 2024 года в Узбекистане начнут ограничивать плату за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора. Сначала порядок внедрят в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а затем — по всей стране.

Для технического обеспечения биллинговых систем и своевременной оплаты услуги по вывозу ТБО 1% средств, поступивших по тарифу на мусор, будут перечисляться на счёт «Региональных электрических сетей» и Республиканского центра организации работ санитарной очистки.