Президент США Джо Байден в своей первой предвыборной речи 2024 года сравнил своего вероятного оппонента на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа с фундаментальной угрозой американской демократии.

Резкое по характеру, как отмечают американские СМИ, выступление Байдена прошло в канун третьей годовщины нападения на Капитолий, по делу о котором Трамп проходит обвиняемым.

«Сегодня мы здесь, чтобы ответить на самые важные вопросы. Продолжит ли демократия быть священной миссией Америки, — это самый актуальный вопрос нашего времени. В нем вся суть выборов 2024 года», — подчеркнул Байден в своей эмоциональной речи.

«Америка, мы начинаем год [президентских] выборов и мы должны чётко понимать: демократия стоит на кону в избирательных бюллетенях», — добавил глава США.

Байден обвинил Трампа в желании подорвать американскую систему управления, включая попытку отменить результаты выборов 2020 года. Он также отметил, что Трамп обещает «отомстить» своим политическим соперникам в случае избрания и восхищается авторитарными лидерами и диктаторами.

«Кампания Дональда Трампа посвящена ему. Не Америке, не вам. Кампания Дональда Трампа одержима прошлым, а не будущим. Он готов пожертвовать нашей демократией, чтобы прийти к власти», — сказал Байден.

В своём выступлении он также поднял тему штурма Капитолия 6 января 2021 года, прямо обвинив Трампа в том, что его ложные заявления о фальсификации результатов выборов стали причиной нападения толпы. Байден отметил, что Трамп пытается «переписать факты 6 января», но «мы видели всё своими глазами».

«Толпа Трампа собралась не для мирного протеста, а для насильственного штурма, — сказал Байден. — Они были мятежниками, а не патриотами. Они там собрались не для того, чтобы защитить Конституцию, а чтобы уничтожить Конституцию».

«Мы все знаем, кто такой Дональд Трамп. Вопрос, на который нам предстоит ответить: кто мы? Вот что поставлено на карту… После всего, через что мы прошли в нашей истории: от независимости до Гражданской войны, двух мировых войн, пандемии и восстания, я отказываюсь верить, что в 2024 году мы, американцы, решим уйти от того, что сделало нас величайшей нацией в истории мира — свободы», — закончил Байден своё выступление.

Трамп, выступавший в этот же день перед своими сторонниками в штате Айова, назвал речь Байдена «жалкой страшилкой» и обвинил нынешнего президента в использовании правоохранительной системы для атаки на оппонентов, не приведя при этом каких-либо доказательств, пишет The New York Times.

«Они превратили правительство в оружие, а он [Байден] говорит, что я представляю угрозу демократии», — сказал Трамп.