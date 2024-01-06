Около магазина Brand Rows в Юнусабадском районе Ташкента 4 января произошло столпотворение. Причиной стала бесплатная раздача ограниченного количества зимней одежды для мужчин.

В столичном ГУВД прокомментировали ситуацию. В магазине проводили акцию по бесплатной раздаче 300 зимних мужских пальто, из-за чего перед ним собралось много людей и произошли беспорядки.

«Благодаря вмешательству несущих службу в этом районе правоохранителей был сохранён общественный порядок, ситуация взята под контроль, никто не пострадал», — говорится в сообщении ГУВД.

В отношении директора магазина Brand Rows С. И. (1999) был составлен административный протокол по статье 200−1 (нарушение правил проведения массовых мероприятий) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. В отношении девяти сотрудников магазина также были составлены административные протоколы по статье 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) КоАО.

Собранные документы переданы в Юнусабадский районный суд по уголовным делам. Суд наложил на руководителя магазина штраф в размере 15 БРВ (5,1 млн сумов), а на сотрудников магазина — штрафы в 10-кратном размере БРВ (3,4 млн сумов).