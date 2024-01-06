В субботу на северные районы Узбекистана придёт относительно прохладный и влажный воздух, по Каракалпакстану и Хорезмской области к вечеру местами возможен небольшой дождь, сообщил Узгидромет.

По остальной территории в этот день будет наблюдаться солнечная, сухая и очень тёплая погода. Дневная температура будет в пределах +16…+18 градусов.

В воскресенье вторжение распространится на всю территорию Узбекистана, местами пройдут дожди. По предгорным и горным районам пройдут осадки, местами возможны сильные. Лишь по областям Ферганской долины сохранится погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Дневная температура воздуха понизится до +9…+14 градусов.

В Ташкенте в субботу без осадков, температура воздуха будет в пределах +16…+18 градусов. В воскресенье в столице временами дождь, температура ночью будет в пределах +6…+8 градусов, дневная температура немного понизится до +12…+14.