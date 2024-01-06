Нежный рисовый суп с курицей





Нежный и ароматный суп с рисом и курицей.

Турецкий чечевичный крем-суп





Это наваристое блюдо подают с четвертинкой лимона.

Куриный суп с кукурузой





Куриный суп с консервированной кукурузой и яйцом.

Суп с фрикадельками и мелкой пастой





Овощи и зелень для супа рекомендуем выбирать по сезону, поэтому состав каждый раз может быть новым.

Солянка сборная мясная





Солянку хорошо готовить после праздников, так как часто остаётся много разных мясных продуктов.

Кайнатма шурпа





Шурпа готовится из молодой баранины, сочных овощей с добавлением ароматных специй.