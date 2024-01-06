Нежный рисовый суп с курицей

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Нежный и ароматный суп с рисом и курицей.

Турецкий чечевичный крем-суп

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Это наваристое блюдо подают с четвертинкой лимона.

Куриный суп с кукурузой

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Куриный суп с консервированной кукурузой и яйцом.

Суп с фрикадельками и мелкой пастой

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Овощи и зелень для супа рекомендуем выбирать по сезону, поэтому состав каждый раз может быть новым.

Солянка сборная мясная

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Солянку хорошо готовить после праздников, так как часто остаётся много разных мясных продуктов.

Кайнатма шурпа

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Шурпа готовится из молодой баранины, сочных овощей с добавлением ароматных специй.