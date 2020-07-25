В Кыргызстане 30 июля будет объявлен днем национального траура по погибшим от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков.

«31 июля мы будем праздновать Курман айт. А 30 июля будет объявлен днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ», — сказал глава Кыргызстана во время интервью радиостанции «Биринчи радио».

Он также выразил соболезнования семьям погибших соотечественников.

По данным республиканского штаба Кыргызстана по борьбе с COVID-19, в стране по состоянию на 25 июля зарегистрировано 32,1 тысячи случаев коронавируса (из них 2633 — у медработников). Выздоровели 19,2 тысячи человек, умерли 1249.