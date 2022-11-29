В январе-октябре в Узбекистане официально зарегистрировано 7636 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбиддин Бурханов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

29 ноября на заседании комитета заслушивалась информация руководителей ответственных министерств и ведомств о работе «по надёжному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах».

Как отметил сенатор, несмотря на принимаемые меры в сфере дорожной безопасности, количество ДТП со смертельным исходом остаётся высоким. В 7636 авариях пострадали 7174 человека, 1931 погиб, среди погибших — 226 детей.

«Эта ситуация одинаково беспокоит всех нас. Речь идёт о гибели более 200 детей, хотя такая гибель даже одного ребёнка в мирное время считается трагедией. Поэтому вопрос обеспечения безопасности дорожного движения никогда не сойдёт с повестки дня и, безусловно, будет находиться на постоянном контроле Комитета Сената по обороне и безопасности», — заявил Кутбиддин Бурханов.

Министерство здравоохранения ранее сообщало, что основной причиной смертности детей в возрасте от 5 до 14 лет в Узбекистане являются дорожно-транспортные травмы. Этот показатель в 4 раза выше, чем в Европе.

За 10 месяцев 2021 года в Узбекистане было зарегистрировано 7681 ДТП (на 45 больше), в которых погибли 1964 человека (+33) и травмы получили 6886 человек (-288).

Во вторник мы писали, что в Кашкадарье водитель «КамАЗа» сбил недалеко от школы 9-летнюю девочку, не остановившись перед переходом, в отличие от других машин. Это не первая трагедия на этом месте. Немного ранее возле школы в Бухарской области машина на большой скорости сбила двух школьников и чуть не задела двух других людей.