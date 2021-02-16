22 года назад, утром 16 февраля 1999 года в Ташкенте в течение часа произошел целый ряд мощных взрывов. По официальной информации, погибло 13 человек, свыше 100 пострадало. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов в тот же день назвал теракт в том числе попыткой покушения на его жизнь и обвинил в произошедшем религиозных экстремистов и фанатиков.

Один из пяти взрывов произошёл перед зданием Кабинета министров на площади Мустакиллик (Независимости) прямо перед началом заседания правительства, посвящённого итогам развития страны за предыдущий год, где должен был участвовать глава государства. «Газета.uz» напоминает произошедшее в тот день.

Первый взрыв раздался в 10:40 на улице Юсуфа Хос Хожиба возле здания МВД, где взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль ЗАЗ-968М, писал в книге «Узбекистан: время перемен» на основе материалов следствия исследователь Леонид Левитин.

Фото: Музей славы ГУВД.

Следующий взрыв прогремел в 10:55 на проспекте Шарафа Рашидова, в непосредственной близости от станции метро «Площадь Мустакиллик» и одного из зданий Кабинета министров. На фотографиях видна покорёженная «Волга».

Фото: Музей славы ГУВД.

Фото: Музей славы ГУВД.

Третий взрыв раздался в 10:58 недалеко от входа в основное здание Кабинета министров, где должно было состояться заседание правительства, — взорвался «ГАЗ-21». До этого здесь произошла перестрелка.

Фото: Фонд Ислама Каримова.

Четвёртый взрыв прогремел в 11:20 у самого высокого здания Ташкента — Национального банка Узбекистана — взорвался «ВАЗ». Стёкла здания банка и многих близлежащих зданий были выбиты взрывной волной.

Фото: Музей славы ГУВД.

Фото: Музей славы ГУВД.

В это время Ислам Каримов выступал с заявлением на площади Мустакиллик. Он призвал население не паниковать и заявил: «У нас хватит сил, чтобы навести порядок, а при необходимости отрезать руки этим негодяям».

Пятый взрыв произошёл в 12:00 в частном доме по улице Абдуллы Каххара в Яккасарайском районе.

Фото: Музей славы ГУВД.

Заседание правительства в тот день всё равно состоялось. Оно было перенесено в здание Законодательной палаты, и на нём выступил Ислам Каримов.

«Такого человека, как я, не изменить. Люди бывают разные. Некоторых можно убедить, некоторых можно запугать, некоторых можно такими действиями свернуть с пути. Меня нельзя изменить. Я такой человек… Я готов отдать жизнь, чтобы защитить этот мир, это благополучие, наш завтрашний день. Это не просто слова. Эти слова исходят из моего сердца… Мы не отдадим нашу молодёжь ни в чьи руки. Мы защитим нашу молодёжь. Почему я должен отдать своих детей в руки этих фанатиков со злыми помыслами? Я считаю миллионы-миллионы молодых людей, проживающих в Узбекистане, своими детьми. Невинные люди погибли. Почему?!» — заявил первый президент.

Внимание: в видеоролике ниже присутствуют кадры с последствиями взрывов.

Видео: Фонд Ислама Каримова.

Ислам Каримов — о терактах

Через несколько дней, 19 февраля, на пресс-конференции по итогам саммита лидеров Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в Астане Ислам Каримов рассказал журналистам о произошедших терактах.

«Те террористические акты, которые произошли 16 февраля в Ташкенте, я бы хотел разделить ответ на три части, на три раздела. Эти теракты были направлены, прежде всего, на то, чтобы убрать… не хочу этих выражений употреблять, но, прежде всего, ликвидировать президента. Ну, если ещё грубее сказать, убить президента.

Потому что взрывы, которые произошли… я вам говорю с первых источников… произошло пять взрывов. Было взорвано пять машин, начинённых взрывчаткой. Шестой взрыв произошёл по детонации, потому что рядом находилась ещё одна машина, которая из-за огромной силы взрыва также была взорвана. Самый главный взрыв произошёл при входе в здание Кабинета министров… Это здание очень капитальное, шестиэтажное, считайте, семиэтажное здание вместе с подвальной частью. Это бетонное сооружение, которое построено, введено в строй в 1968 году. Оно очень крепкое здание, которое не так просто потрясти, сотрясти. Поэтому главный взрыв произошёл именно там.

Машина «ГАЗ-21» 60-го года производства подъехала ко входу Кабинета министров, зданию правительства в 10:50… При центральном входе в здание машину остановили, из неё вышли два молодых человека и сделали вид, что мотор машины испортился, открыли багажник и стали быстро-быстро уходить от этой машины. Охрана, которая стояла рядом, почувствовав неладное, пошла за ними. Они в середине центральной площади Мустакиллик вытащили два автомата и начали отстреливать. Конечно, жертвы были. Но взрыва ещё не было.

Не главный взрыв, а предшествующий взрыв произошёл недалеко, на расстоянии около 200 метров, внизу, возле кинотеатра «Искра». Не такой большой силы, но этот взрыв был отвлекающий. И вообще, все пять взрывов, кроме одного, были отвлекающими. А главный взрыв, который произошел при входе в здание правительства, он был рассчитан на то, что я обычно подъезжаю на собрание. А собрание было назначено на 11:00, то есть это произошло буквально за минуты перед началом этого совещания. Я подъезжаю обычно за 15, за 10 минут. А в этот день, по воле случая, может быть, меня Аллах спас, я подъехал чуть-чуть позже.

Кадр из видео. Источник: Фонд Ислама Каримова.

В это время возле здания уже эта машина стояла с открытым багажником, и уже, как говорят, когда началась стрельба, когда эти двое стали уходить, сразу наша охрана почувствовала, что машина начинена чем-то. Что эта машина не просто остановилась у торца этого здания при центральном входе в здание этого правительства. А я уже подъезжал, оставалось 150−160 метров. Навстречу бросился наш охранник Ходжаев Рустам, начальник охраны, и он спас мне жизнь. Он бросился навстречу, делал знаки, кричал, чтобы машина остановилась. Машина остановилась, действительно, и в это время произошел взрыв прямо, так сказать, на расстоянии 150, может быть, чуть больше, 200 м от той точки, где наша машина остановилась. Через буквально 3−4 секунды машина выровнялась, и взрыв должен был произойти именно в это время.

А эксперты говорят, что во всех этих взрывах было использовано дистанционное управление. Кто-то стоял там рядом и ждал той секунды, когда наша машина, моя машина где-то приблизится, и должен был произойти тот самый взрыв, который был такой мощной силы, что на расстоянии 500 м ещё разлетались, так сказать, куски этой машины. Ни номера машины, ничего другого не удаётся пока собрать, потому что взрыв был очень сильный. Вот вам то, что произошло. Все остальные взрывы, повторяю, отвлекающие.

Кадр из видео. Источник: Фонд Ислама Каримова.

Нам известно то место, где собирали взрывчатку, где готовилась эта диверсия. Последний взрыв произошел именно в том доме, который был арендован у хозяев, это старой узбекской постройки, национальный постройки здание, двор. И взрыв произошел ровно через 40 минут после основного взрыва, и те, кто заметал следы, взорвали все остатки, те склады, гаражи, где они собирали… динамит, видно. Взорвали всё, практически не оставили никаких следов, и скрылись. Вот вам события.

Я почему вам подробно говорю — это с первых рук. Сейчас умников много, которые пишут разные инсинуации, разные сочинения на тему о том, кто что там делал и кого хотели напугать или какую цель преследовали.

Бывший глава СНБ Рустам Иноятов (слева), Ислам Каримов и бывший глава МВД Закир Алматов (справа) на месте взрыва в Ташкенте. Фото из открытых источников.

Второй вопрос: кто исполнитель этого взрыва. Я могу совершенно ответственно заявить, что исполнителями взрывы были религиозные экстремисты, фанатики. Такие же, которые в Израиле взрывают, такие же, которые взрывают в других регионах. Нам это достоверно известно, у нас уже есть определенная нить, которая говорит о том, что исполнителями взрывов были религиозные фанатики. Вплоть до того, что двое из них, которые убегали, они кричали возглас, знаете, обычно, «Аллаху Акбар»…

Третья часть вопроса — самая сложная: кто стоял за этим взрывом? Я пока на эту тему вам ничего сказать не могу".

Видео: Фонд Ислама Каримова.

По официальным данным, которые приводятся в Музее славы ГУВД Ташкента, в результате взрывов погибло 13 человек, пострадало свыше 100. Телесные повреждения получили 3 сотрудника органов внутренних дел, из них 1 погиб.

По данным организации «Международная амнистия», по обвинению в причастности к взрывам были осуждены 22 человека, из них 6 были приговорены к смертной казни.

Видео: Фонд Ислама Каримова.

«Газета.uz» благодарит Музей славы ГУВД Ташкента за предоставленные фотографии.