Вечером в четверг на мобильные операторы Узбекистана начали рассылать SMS от Министерства здравоохранения с призывом не покупать препарат «Док-1 Макс».

«Не покупайте препарат „Док-1 Макс“! Берегите здоровье своих детей!» — говорится в сообщении.

На данный момент известно минимум о 19 случаях смерти детей младшего возраста, которым родители давали сироп «Док-1 Макс».

Служба государственной безопасности сообщила о возбуждении уголовного дела и задержании ряда должностных лиц. Минздрав заявлял об увольнении ряда ответственных сотрудников.

По данным министерства, в партии препарата был обнаружен этиленгликоль, который является токсичным и может вызывать серьёзные изменения в здоровье пациента.

Министр здравоохранения Бехзод Мусаев накануне попросил прощения у родителей за то, что их детей не смогли спасти. Он также заявил, что информацию о смерти детей от министерства скрывали.

Власти Индии открыли дело против фармацевтической компании Marion Biotech, производителя препарата. На сайте импортёра препарата Quramax Medical до четверга оставалась информация о препарате. Сейчас сайт недоступен.

Граждан просят сообщать о продаже в аптеках «Док-1 Макс»

Препарат «Док-1 Макс» всё ещё может продаваться в отдельных аптеках, сообщила на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в четверг начальник Управления охраны материнства и детства Минздрава Севара Убайдуллаева.

Она призвала граждан, обнаруживших продажу «Док-1 Макс» (сироп или таблетки), сообщать об этом в круглосуточно действующий штаб Минздрава по номеру: 99−807−66−60.