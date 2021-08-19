Число официально зарегистрированных умерших от последствий коронавируса в Узбекистане превысило 1000. 18 августа в стране было зарегистрировано 8 смертей пациентов с COVID-19, общее число достигло 1002, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев коронавируса, зарегистрированных с начала пандемии, достигло 146 тысяч 459, прирост за последние сутки составил 844.

18 августа у 386 человек также была подтверждена пневмония, общее число заболевших с 5 июля (когда Минздрав начал публиковать эту статистику) достигло 19 тысяч 586. Из них 12 тысяч 168 человек к настоящему времени выздоровело.Число умерших от последствий пневмонии за это время составило 132 (за предыдущий день — 3).

«Газета.uz» писала, что в 2020 году число умерших в Узбекистане было на 13,5% больше, чем в 2019 году. По оценкам, избыточная смертность составила 20,2 тысячи человек.