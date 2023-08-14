Ташкентский городской суд по уголовным делам 11 августа начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, включая сироп от кашля «Док-1 Макс».

Подсудимым проходит 21 человек (16 мужчин и 5 женщин), в том числе бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев и директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар. Фигурантам дела предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями, получение и дача взятки, производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения.

«Требую высшей меры наказания»





Один из потерпевших Сирожиддин Хасанов рассказал «Дарё», что его 5-летний сын отравился «Док-1 Макс» в декабре 2022 года

«Он впал в тяжёлое состояние. Мы доставили его в больницу в городе Кумкурган Сурхандарьинской области, где врачи сначала поставили неправильный диагноз. После этого мы отвезли его в Термезскую больницу, где выявили острую почечную недостаточность. У ребёнка не было мочеиспускания. Из-за того, что ребёнок был в тяжёлом состояние, мы были вынуждены перевезти его в 16-ю городскую больницу Ташкента (Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, РНЦЭМП — ред.)», — сказал он.

По словам мужчины, ребёнок был госпитализирован в центр 21 декабря, а о ситуации в Самаркандской области, где за два месяца скончались 15 детей от «Док-1 Макс», стало известно 22 декабря. После этого он привёз остаток сиропа для экспертизы, которая выявила превышение токсичного этиленгликоля в 300 раз.

Мальчик поступил в РНЦЭМП в тяжёлом состоянии, из-за чего его сразу перевели в реанимацию. Состояние мальчика ухудшалось с каждым днём, и спустя 7−10 дней он впал в кому.

«Он был в коме до 23 января 2023 года. Месяц и три дня. Нам пришлось доставить его в Национальный детский медицинский центр. До 25 апреля мальчик находился в коме… Ребёнок получил более 100 процедур гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности — ред.)… После 15−20 процедур диализа ребёнок начал понемногу, по 40−50 грамм писать», — сообщил он.

Сирожиддин Хасанов попросил суд вынести высшее и самое строгое наказание в отношении обвиняемых. Он сказал, что потерпевших по этому делу очень много, даже если на суде только два истца. По его словам, когда они были в больницах пять месяце, там «каждый день, через день» были случаи смертей.

Мужчина выступил против ходатайства адвоката директора Quramax Medikal Рагневдры Пратара с просьбой изменить меру пресечения с «заключения под стражу» на «домашний арест» с учётом религии подсудимого, который придерживается вегетарианства.

«Мы абсолютно против этого. У него нет права на домашний арест. Даже если избрать высшую меру наказания, им и этого будет мало», — сказал отец пострадавшего мальчика.

«Мой сын стал инвалидом»





Другой родитель Феруз Нуритдинов рассказал, что в начале декабря 2022 года ребёнку дали сироп «Док-1 Макс» от простуды.

«Раньше тоже давали, хороший сироп. Через три дня у него началась рвота… После этого мы привезли его в инфекционную больницу в Нукус Республики Каракалпакстан, где я работал. Врачи провели УЗИ и сообщили, что у ребёнка не функционируют оба почечных органа, и сказали, чтобы мы немедленно доставили его в Ташкент», — отметил он.

Затем ребёнка доставили в Национальный детский медицинский центр в Ташкенте.

«Через три дня он не мог говорить из-за гемодиализа и впал в кому 21 декабря. Через два месяца, 23 февраля, он вышел из комы. В результате у него сократились [мышцы], искривились руки как у инвалидов и появился мышечный тонус. 65 дней он был в коме. Перед выходом из комы ему провели операцию на головном мозге. Врачи объяснили, что это необходимо, чтобы вывезти его из комы, поскольку появляется давление», — рассказал он.

Феруз Нуритдинов сообщил, что после операции ребёнок вышел из комы, однако его состояние остаётся тяжёлым. Мальчик стал инвалидом первой группы, находится в постельном режиме, он не говорит и не может ходить, а испражняется через клизму.

По словам мужчины, для проведения операций они получил ордер на бесплатное лечение, но все лекарства они купили сами. До сегодняшнего дня ни Министерство здравоохранения, ни кто-либо из подсудимых не оказывали помощь, подчеркнул он.

Мужчина предполагает, что в результате отравлений от лекарств могли скончаться больше 65 детей, о которых сообщили официально.

СГБ Узбекистана в конце декабря сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» и задержании должностных лиц компании-импортёра Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств. Тогда же Агентство по развитию фармацевтической отрасли остановило продажу всех препаратов Marion Biotech (список), включая «Цинепар кид», «Травамакс» и «Амбронол».

По данным ведомства, лекарства проходили лабораторные испытания в Научном центре стандартизации лекарственных средств, на них были оформлены сертификаты соответствия. Однако, как сообщалось ранее, в процессе исследований были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.

В феврале стало известно, что бывший глава Фармагентства и Центра экспертизы и стандартизации лекарств Сардор Кариев также заключён под стражу.

По данным Reuters, Marion Biotech могла использовать в своих продуктах промышленный пропиленгликоль — токсичный материал, используемый в жидких моющих средствах, антифризах, красках и других средствах.

Продажу сиропа «Док-1 Макс» приостановили 22 декабря 2022 года, однако рассылку с призывом не покупать этот препарат Минздрав провёл спустя лишь неделю. Возглавлявший тогда министерство здравоохранения Бехзод Мусаев говорил, что информацию о смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» скрывали от Минздрава.