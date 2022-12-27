Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев во вторник заявил, что информацию о смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» сотрудники здравоохранения Самаркандской области скрывали от министерства.

«В результате превышения дозировки применения лекарства „Док-1 Макс“ из жизни ушли 18 наших маленьких деток. От имени Минздрава и всех медицинских работников выражаем соболезнования их родителям», — отметил министр.

«Данная информация была сокрыта от министерства сотрудниками здравоохранения области», — заявил он.

«Как только мы получили эту информацию, в тот же день была создана специальная рабочая группа и совместно с правоохранительными органами с выездом на место был изучен каждый случай», — сказал Бехзод Мусаев.

«На данный момент правоохранительными органами арестованы несколько лиц, ответственных за регистрацию лекарственного средства в республике, его импорт в страну, и участвовавших в его продаже», — сказал глава Минздрава.

«Ответственные сотрудники медицины, смотревшие на эту ситуацию сквозь пальцы, халатно отнёсшиеся к своим обязанностям, проявившие безразличие, вовремя не принявшие нужные меры, освобождены от своих должностей», — отметил он.

«К огромному сожалению, эти меры не вернут к жизни деток, не облегчат страдания родителей, потерявших своих детей», — продолжил он, опустив глаза.

«Все причастные к этому делу — будь то сотрудник фармацевтики, аптеки, врач — будут согласно закону привлечены к ответственности. Никакого компромисса в этом деле быть не может», — подчеркнул министр.

«Ещё раз приношу свои извинения родителям, потерявшим из-за этой трагедии своих детей, и их близким, за то, что мы не смогли их спасти», — заключил он.