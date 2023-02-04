В некоторых аптеках Узбекистана находились лекарства Marion Biotech, продажа которых приостановлена Министерство здравоохранения. Об этом сообщило общенациональное движение «Юксалиш».

В Узбекистане после гибели минимум 21 ребёнка в результате приёма сиропа «Док-1 Макс» принимаются меры для выявления виновных, привлечения их к ответственности, а также предупреждения подобных случаев, отмечает «Юксалиш». В частности, в судебном порядке отменена лицензия компании-дистрибьютора Quramax Medikal на ведение фармацевтической деятельности в Узбекистане, удовлетворено требование о выводе из оборота непригодных к использованию лекарств и их уничтожении.

Министерство здравоохранения для охраны здоровья населения и дополнительной проверки остальных лекарственных средств приостановило продажу всех препаратов, ввезённых компанией Quramax Medical в 2022 году. Это 36 наименований препаратов, включая сиропы «Док-1 Макс», «Нолгрипп», таблетки и гранулы для приготовления раствора «Травамакс».

«Юксалиш» 26−27 января провело мониторинг, чтобы изучить, соблюдаются ли требования аптеками в регионах страны. Мониторинг в формате «тайный клиент» охватил 308 аптек по всей стране.

В результате выяснилось, что в регионах аптекари проинформированы о недопустимости продажи запрещённых препаратов. Общества защиты прав потребителей, патронажные службы и другие уполномоченные органы ведут разъяснительную работу среди населения об опасности бесконтрольного приёма лекарств, раздают списки препаратов, которые сняты с реализации. В тоже время выявлено, что в большинстве аптек запрещённые препараты изъяты из продажи, но всё ещё хранятся на складах.

Мониторинг показал, что в некоторых аптеках в свободном доступе находятся лекарства, реализация которых приостановлена Минздравом. В частности, в отдельных аптеках Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей всё ещё можно купить сироп от кашля «Нолгрипп Джуниор», таблетки и леденцы «Травамакс», «Нолгрипп» и «Цинепар», произведённых индийской компанией Marion Biotech Pvt. Ltd.

«Эти препараты по-прежнему пользуются спросом у населения и приобретаются в аптеках, несмотря на трагические случаи и возможные риски для здоровья и жизни», — отмеитили в движении.

В связи с этим, организация призвала:

провести широкую информационную кампанию среди населения, особенно в отдалённых сельских районах, поликлиниках;

разместить на видном месте во всех аптеках список лекарств, продажа которых приостановлена Минздравом и запрещена судом;

обеспечить уничтожение всех лекарств, продажа которых приостановлена Минздравом и запрещена судом, которые хранятся на складах в аптеках, в том числе предусмотрев вопрос компенсации ущерба предпринимателям.

Материалы с результатами мониторинга (адресы аптек, чеки) переданы в правоохранительные органы для принятия мер, а также в Агентство по развитию фармацевтической отрасли.

На днях Всемирная организация здравоохранения призвала производителей лекарств усилить контроль качества сырья и процесса изготовления, правительства -усилить надзор за рынками сбыта с некондиционными и фальсифицированными лекарствами.

В обращении отмечается, что за последние четыре месяца семь стран, в том числе Узбекистан, сообщили о случаях использования безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтверждённым или предполагаемым загрязнением диэтиленгликолем и этиленгликолем

В ряде аптек Узбекистана все ещё продавались лекарства Quramax Medical — «Юксалиш»

. Это токсичные вещества, которые используются в качестве антифризов и промышленных растворителей. Они могут быть смертельными даже в небольших количествах, их не должно быть в составе лекарств.