Начальник управления охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Узбекистана Севара Убайдуллаева на брифинге в четверг объяснила причины увольнения семерых медицинских работников, в том числе главного врача детского многопрофильного медицинского центра Самаркандской области, профессора Маматкула Азизова.

Напомним, Маматкул Азизов в своём письме от 15 декабря информировал областное Управление здравоохранения о смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» производства индийской Marion Biotech. В нём он сообщил, что за последние два месяца с жалобами на осложнения после приёма препарата поступил 21 пациент, из них 15 скончались (на 30 декабря число официально зарегистрированных жертв достигло 19).

«В Самарканде была создана рабочая группа, проведено глубокое аналитическое изучение. В ходе изучения было установлено, что эти работники допустили ряд недостатков в работе, в связи с чем и были уволены. Заключение рабочей группы передано в правоохранительные органы. Следует отметить, что информация об этом случае (о смерти детей — ред.) поступила в областное управление здравоохранения с большим опозданием. По этой причине были приняты соответствующие меры, указанные в законодательстве», — сказала Севара Убайдуллаева.

С 22 декабря на территории Узбекистана временно приостановлена продажа препарата «Док-1 Макс», а с 30 декабря — всех препаратов Marion Biotech.

Детский омбудсман Алия Юнусова сообщила о смерти 18 детей из Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областей. Позже в Кашкадарье скончался ещё один ребёнок после приёма сиропа.

Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что информацию о смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» скрывали от министерства.

СГБ Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела и задержании должностных лиц компании-импортёра Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств.