Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям и близким погибших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

По поручению главы государства создана специальная правительственная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. На нее возложена задача по выяснению причин возгорания автобуса 18 января, установлению личностей погибших граждан Узбекистана и оказанию необходимой помощи семьям погибших.

Возгорание автобуса произошло утром в четверг на трассе «Самара-Шымкент» на территории Иргизского района. Погибли 52 и пострадали 5 человек. По предварительным данным, большую часть пассажиров составляли граждане Узбекистана.

Соболезнования Президенту Узбекистана направил ряд глав государств. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании отметил: «Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших». По поручению главы Казахстана создана правительственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин трагедии.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в телеграмме соболезнований отметил: «От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Республики Узбекистан в результате трагического инцидента, произошедшего в Актюбинской области Республики Казахстан. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты».

В послании Президента Таджикистана Эмомали Рахмона говорится: «С глубокой печалью воспринял весть о возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области Республики Казахстан, повлекшем за собой гибель 52 человек. Прошу Вас, уважаемый Шавкат Миромонович, передать от имени народа и Правительства Республики Таджикистан наши соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем послании написал: «С чувством глубокой скорби и печали воспринял весть о гибели многочисленных граждан Вашей страны». От имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично он передал слова искреннего соболезнования всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Турции Режеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Шавкатом Мирзиёевым сказал: «От имени всего турецкого народа выражаю поддержку братскому народу Узбекистана. Пусть Всевышний примет души погибших».