Стало известно ещё об одном случае смерти ребёнка, принимавшего сироп «Док-1 Макс». Управление здравоохранения Наманганской области подтвердило информацию об этом спустя 18 дней после появления сообщений в социальных сетях.

7 января Telegram-канал Kompromatuzb написал о смерти трёхлетнего жителя Учкурганского района Наманганской области. В этот же день областное управление здравоохранения сообщило, что пациент 15 декабря поступил в районное медицинское объединение с диагнозом «тяжёлая внебольничная пневмония, функциональное расстройство пищеварения, диспепсия, тяжёлая гиповолемия». 21 декабря он скончался в Наманганском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).

«После того, как проблемы с негативным действием препарата „Док-1 Макс“ стали проявляться по всей республике, со слов матери умершего пациента выяснилось, что он также принимал препарат „Док-1 Макс“ дома», — говорится в сообщении.

8 января в интервью УзА глава управления здравоохранения области Абдулходи Иминов отмечал, что случаев осложнений, связанных с этим препаратом, в области зарегистрировано не было.

Таким образом, количество детей, скончавшихся в Узбекистане после приёма препарата индийской компании Marion Biotech, достигло минимум 20. Смерть 18 детей из разных областей была зафиксирована в Самаркандском детском центре. Позже было сообщено о смерти ребёнка в Кашкадарье.

Расследование подтвердило, что лабораторные испытания препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол» этого же производителя (импортёр в Узбекистан — Quramax Medikal) не проводились в установленном порядке, сообщила накануне Служба государственной безопасности. В составе партий препаратов был обнаружен этиленгликоль.