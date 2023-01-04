На таможенных складах Узбекистана под строгим наблюдением хранятся три партии, или около 60 тысяч упаковок, препарата «Док-1 Макс», поступивших в страну в декабре. Об этом сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

Кроме того, на складах также задержано две партии этого лекарства, поступившие ранее.

По официальным данным, после приёма сиропа «Док-1 Макс» производства индийской Marion Biotech скончалось 19 детей младшего возраста. В составе препарата был обнаружен этиленгликоль. Это лекарство и другие препараты данного производителя были изъяты из аптек.

Как только появились сообщения о последствиях приёма препарата, таможенные органы предприняли все меры по недопущению выпуска лекарства в продажу, заявили в ГТК.