Политика

Президент Узбекистана остался недоволен планами руководителей отраслей и хокимов по экономии электроэнергии и газа. Им поручено выбрать по району и сделать его образцовым в плане экономии энергоресурсов. Для коммерческих, жилых и других зданий разработают технические условия по энергоэффективности.

Министерства энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана подписали трёхстороннее соглашение о подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1. Создан Координационный донорский комитет по её строительству, в него вошли ВБ, АБР, ЕБРР и другие.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 13−15 июня будет находиться с государственным визитом в Узбекистане. После переговоров и мероприятий в Ташкенте он посетит Самарканд.

Экономика

В мае золотовалютные резервы Узбекистана продолжили рост и выросли до рекордных за всё время 36,6 млрд долларов. В резервах впервые появились ценные бумаги.

Общество

Глава МЧС Узбекистана Абдулла Кулдашев заявил, что чрезвычайной ситуации на Гиссаракском водохранилище не было, она работала в штатном режиме, сброс воды не превышал проектных параметров.

Весной детская писательница Динара Муминова провела опрос среди педагогов дошкольного образования и начальных классов, чтобы узнать их мнение о том, как в семьях узбекистанцев относятся к детской литературе и чтению. В колонке для «Газеты.uz» она разбирается, как связаны чтение и успехи в учёбе.

Фильм расскажет о пути молодёжной сборной Узбекистана к историческому участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании Курбан хайита. Первый день Курбан хайита выпадает на воскресенье, 16 июня. 17 и 18 июня объявлены выходными.

В Нуратинском районе Навоийской области произошло ДТП с участием трёх машин. Погибли пять членов одной семьи (в том числе двухлетний мальчик и двухмесячная девочка) в одном автомобиле и водитель другого автомобиля.

В соцсетях распространились видео с роями саранчи в Газли. Агентство по карантину и защите растений сообщило, что проводит химобработку против вредителей в Каракалпакстане, Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях, и уточнило, что этот вид саранчи питается только саксаулом.

Женщину, которая на протяжении двух лет привязывала ребёнка к бешику и избивала палкой и другими предметами в Шафирканском районе Бухарской области, приговорили к 3 годам лишения свободы. 6-летнего мальчика передали опекуну. Рассматривается вопрос лишения женщины материнских прав.

В Тайлакском районе Самаркандской области Damas наехал на двух пешеходов, шедших по обочине дороги, после чего опрокинулся. Кроме пешеходов, травмы получил и пассажир автомобиля.

Спорт

Евгений Романов — опытный гроссмейстер, ныне представляющий Норвегию. После завершения партии в четвёртом туре шахматного турнира UzChess Cup в Ташкенте он рассказал «Газете.uz» о прогрессе узбекских шахматистов и причинах своей любви к Узбекистану.

Узбекистанский гроссмейстер, победитель шахматной Олимпиады 2022 года Жахонгир Вахидов, выступающий на турнире UzChess Cup в Ташкенте, в интервью «Газете.uz» рассказал о своих партиях, работе с действующим чемпионом мира Дином Лижэнем и перспективах шахматистов из Узбекистана.

Мир

Совет безопасности ООН поддержал резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС по предложенному США плану. Он состоит из трёх этапов и предусматривает освобождение заложников и вывод израильских войск из Газы. Группировка приняла предложение.

Глобальное потепление нарушает условия производства вина, оливкового масла, кофе и какао, что ведёт к повышению мировых цен на них, пишет Wall Street Journal. За последние годы стоимость этих продуктов выросла как минимум вдвое из-за последствий жары и засухи.

Спасибо, что читаете нас!