Политика
Хокимам поручено создать образцовые районы по экономии электроэнергии и газа
Президент Узбекистана остался недоволен планами руководителей отраслей и хокимов по экономии электроэнергии и газа. Им поручено выбрать по району и сделать его образцовым в плане экономии энергоресурсов. Для коммерческих, жилых и других зданий разработают технические условия по энергоэффективности.
Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан подписали соглашение о подготовке к строительству и эксплуатации Камбаратинской ГЭС
Министерства энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана подписали трёхстороннее соглашение о подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1. Создан Координационный донорский комитет по её строительству, в него вошли ВБ, АБР, ЕБРР и другие.
Президент Южной Кореи прибудет в Узбекистан с государственным визитом 13 июня
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 13−15 июня будет находиться с государственным визитом в Узбекистане. После переговоров и мероприятий в Ташкенте он посетит Самарканд.
Экономика
Золотовалютные резервы Узбекистана достигли рекордных $36,6 млрд
В мае золотовалютные резервы Узбекистана продолжили рост и выросли до рекордных за всё время 36,6 млрд долларов. В резервах впервые появились ценные бумаги.
Общество
«Чрезвычайной ситуации на Гиссаракском водохранилище не было» — глава МЧС
Глава МЧС Узбекистана Абдулла Кулдашев заявил, что чрезвычайной ситуации на Гиссаракском водохранилище не было, она работала в штатном режиме, сброс воды не превышал проектных параметров.
«Читающая нация — родом из детства». Колонка детской писательницы Динары Муминовой
Весной детская писательница Динара Муминова провела опрос среди педагогов дошкольного образования и начальных классов, чтобы узнать их мнение о том, как в семьях узбекистанцев относятся к детской литературе и чтению. В колонке для «Газеты.uz» она разбирается, как связаны чтение и успехи в учёбе.
«Газета.uz» снимает документальный фильм о пути футбольной сборной Узбекистана к Олимпийским играм
Фильм расскажет о пути молодёжной сборной Узбекистана к историческому участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.
Узбекистанцы на Курбан хайит смогут отдохнуть с 15 по 18 июня
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании Курбан хайита. Первый день Курбан хайита выпадает на воскресенье, 16 июня. 17 и 18 июня объявлены выходными.
Шесть человек погибли в ДТП в Навоийской области
В Нуратинском районе Навоийской области произошло ДТП с участием трёх машин. Погибли пять членов одной семьи (в том числе двухлетний мальчик и двухмесячная девочка) в одном автомобиле и водитель другого автомобиля.
В ряде регионов Узбекистана проводят химическую обработку от саранчи
В соцсетях распространились видео с роями саранчи в Газли. Агентство по карантину и защите растений сообщило, что проводит химобработку против вредителей в Каракалпакстане, Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях, и уточнило, что этот вид саранчи питается только саксаулом.
Мать, истязавшая ребёнка в течение двух лет, получила три года тюрьмы
Женщину, которая на протяжении двух лет привязывала ребёнка к бешику и избивала палкой и другими предметами в Шафирканском районе Бухарской области, приговорили к 3 годам лишения свободы. 6-летнего мальчика передали опекуну. Рассматривается вопрос лишения женщины материнских прав.
Damas сбил двух пешеходов на обочине дороги в Самаркандской области
В Тайлакском районе Самаркандской области Damas наехал на двух пешеходов, шедших по обочине дороги, после чего опрокинулся. Кроме пешеходов, травмы получил и пассажир автомобиля.
Спорт
«У Нодирбека походка Магнуса»: интервью с норвежским шахматистом Евгением Романовым
Евгений Романов — опытный гроссмейстер, ныне представляющий Норвегию. После завершения партии в четвёртом туре шахматного турнира UzChess Cup в Ташкенте он рассказал «Газете.uz» о прогрессе узбекских шахматистов и причинах своей любви к Узбекистану.
Шахматист Жахонгир Вахидов — о своих партиях, работе с чемпионом мира и перспективах узбекистанцев
Узбекистанский гроссмейстер, победитель шахматной Олимпиады 2022 года Жахонгир Вахидов, выступающий на турнире UzChess Cup в Ташкенте, в интервью «Газете.uz» рассказал о своих партиях, работе с действующим чемпионом мира Дином Лижэнем и перспективах шахматистов из Узбекистана.
Мир
Совбез ООН поддержал предложенную США резолюцию по Газе
Совет безопасности ООН поддержал резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС по предложенному США плану. Он состоит из трёх этапов и предусматривает освобождение заложников и вывод израильских войск из Газы. Группировка приняла предложение.
Изменение климата ведёт к росту цен на вино, оливковое масло, кофе и какао — WSJ
Глобальное потепление нарушает условия производства вина, оливкового масла, кофе и какао, что ведёт к повышению мировых цен на них, пишет Wall Street Journal. За последние годы стоимость этих продуктов выросла как минимум вдвое из-за последствий жары и засухи.
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