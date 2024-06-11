Этой весной я задалась вопросом, как в семьях в Узбекистане относятся к детской литературе и чтению, их важности для развития и воспитания ребёнка. Мне было интересно узнать мнение работников сферы образования, у которых растут дети.

В апреле я опубликовала опросник в Telegram-каналах Международного университета Нордик (Nordik International University) и ответственного сотрудника Агентства по делам молодёжи, учителя, блогера Исроила Тиллабоева. Google-форму заполнили 129 педагогов дошкольного и начального образования из областей страны и Каракалпакстана. Большинство из них имели высшее образование (более 65%), среднее специальное — 33% и школьное — менее 2%. В возрастном соотношении основную группу респондентов составили педагоги от 40 до 50 лет (44%) и от 30 до 40 лет (40%). Среди опрошенных 10% были старше 50 лет, в возрасте от 20 до 30 лет — 6%.





Опросник включал в себя вопросы о детской литературе, отношении к ней родителей и детском книгочтении. При анализе ответов порадовал тот факт, что и дети, и родители хотят читать книги, им это интересно. Из опрашиваемых 92% считают, что если ребёнок много читает в детстве, он будет успешным в школе. Огорчил вывод, что взрослые не имеют возможности знакомить своих детей с качественной детской литературой: разножанровой, тематической, с иллюстрациями, рассчитанной на разный возраст. Это связано как со стоимостью книг, так и с отсутствием локальных библиотек и недостаточным развитием отрасли в целом.

Читательская атмосфера в доме

Ряд вопросов касался Home Literacy Environment (HLE), или домашняя развивающая среда. Исследователи рассматривают дом как первую среду, в которой происходит раннее развитие и обучение детей. Ресурсами для этого служат, в том числе, книги в домашней библиотеке: их количество, качество, доступность. Играет роль совместное чтение и обсуждение прочитанных историй. Грамотно создавая среду и поддерживая интересы ребёнка, родители могут значительно улучшить его способности к чтению и письму и заложить основу для будущих академических успехов.





Один из вопросов в опроснике звучал следующим образом: «Кем бы вы хотели видеть своих детей, когда они вырастут?» Из предложенных вариантов больше половины респондентов (63%) выбрали пункт «с высшим образованием», 31% — «воспитанным» и 5% предпочли, чтобы ребёнок овладел какой-либо специальностью.

При этом 43% участников опроса считают, что книги нужны детям, чтобы они были умными, 42% — воспитанными. К литературе как способу борьбы со скукой относятся 14% респондентов. 1% опрошенных считает, что книги детям не нужны.

Детские книги есть в домашних библиотеках всех респондентов. Более чем у половины (61%) их количество составляет более 10 единиц, у 22% — не более 10 единиц, у 12% — до 5 единиц и у 5% — от 0 до 2 единиц. Для сравнения: в Великобритании среднее количество детских книг в доме составляет 143, в Турции — 47.

Книги находятся в поле зрения ребёнка и буквально под рукой у 58% респондентов, у 25% — хранятся в шкафу, откуда при желании их можно достать. У 17% опрошенных книг либо нет, либо они хранятся в недоступном для детей месте. В то же время именно наличие детских книг в зоне досягаемости ребёнка служит показателем развитого HLE, который, в свою очередь, является предиктором академического образования и научного потенциала ребёнка в будущем.





Опрос затрагивал и совместное чтение, а также обсуждение иллюстраций в книгах — 93% опрошенных обратили внимание на то, что их дети в возрасте от 0 до 7 лет проявляют большой интерес к детским книгам в картинках. 72% педагогов отметили, что они регулярно читают своим детям детские книги, 23% делают это иногда и 5% не делают вовсе. При этом 53% респондентов иногда обсуждают с ребёнком иллюстрации, 45% делают это постоянно и 2% — никогда.

В США показатель вовлечения родителей в чтение с детьми составляет 97%. При совместном чтении именно рассматривание и обсуждение картинок является эффективным методом приобщения ребёнка книге, развития воображения и креативного мышления. Исследования показывают, что детское чтение играет решающую роль в формировании академических успехов учащихся. Оно улучшает языковые навыки, критическое мышление и общий уровень знаний.

Где покупают и читают книги

Я проанализировала цены на детскую литературу, за исключением учебников, на сайте Asaxiy и вывела среднюю стоимость детской книги — 58 тысяч сумов (4,5 долларов США). Это 5,52% от минимального размера оплаты труда в Узбекистане, который под данным на 2023 год составляет 1 млн 50 тысяч сумов.

Средняя цена детской книги (в твёрдом и мягком переплёте) в США — 12,04 доллара. Минимальная зарплата равна 1160 долларам. Следовательно, соотношение стоимости детской книги к минимальной оплате труда в Америке составляет 1,04%. Это в пять раз меньше, чем в Узбекистане.





Среди участников опроса 47% — это люди, которые покупают книги стоимостью до 50 тысяч сумов, 39% — до 100 тысяч сумов, 12% — до 10 тысяч сумов. Не тратят деньги на книги 2% респондентов.

Услугами книжных магазинов пользуются 75% респондентов, 19% ходят в библиотеки, 5% скачивают бесплатные книги из интернета.

В библиотеки ходит с детьми только треть респондентов (33%). Большинство опрошенных (41%) ответили, что по месту их проживания детских библиотек нет. Не ходит в библиотеки 26% участников опроса.

Любимые книги

Среди жанровой и тематической детской литературы, которую респонденты считают предпочтительной для детей, большинство голосов у книг воспитательного и назидательного характера (27%). Следом идут произведения об окружающем мире, природе, животных (22%), книги с большим количеством иллюстраций (21%), развивающие (13%), фантастика и фэнтези (10%), религиозные (4%) и т. д. 90% респондентов отметили, что детская книга должна иметь иллюстрации.

Отвечая на вопрос о любимой детской книге, основная часть респондентов перечислила произведения советского и узбекского писателя Худайберды Тухтабаева, сказки и повесть «Озорник» («Шум бола») Гафура Гуляма (61%, 14% и 12% соответственно). 13% респондентов указали книги иностранных авторов. Ответы красноречиво указывают на то, что рынок детской литературы в Узбекистане не развит, и люди, в данном случае родители-педагоги, имеют крайне узкое о нём представление. Тогда как, согласно продажам интернет-магазина Amazon, в списках самых продаваемых детских книг указаны десятки авторов.





Следует отметить, что по результатам международного исследования по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Америка находится в ТОП-10 стран с высокими показателями в области чтения. Хотя прямую причинно-следственную связь между индустрией детских книг и результатами PISA установить сложно из-за множества влияющих факторов, всё же существует чёткая корреляция. Доступ к разнообразной детской литературе способствует развитию навыков чтения, что, в свою очередь, способствует улучшению результатов в таких тестах на грамотность как PISA. Поэтому развитие детской книжной индустрии и развитие культуры чтения являются важными стратегиями повышения грамотности и образовательных результатов.

Выводы

Результаты опроса показали, что в целом у респондентов есть убеждения о важности раннего чтения, но его развитию препятствует ряд факторов.

В первую очередь, это стоимость детских книг. Они дорогие, но так не только в Узбекистане. По этой причине в некоторых странах цены на детскую литературу фиксированные, что делает её более доступной. Где-то в этих же целях развивают библиотеки, реализуют общенациональные кампании по чтению, программы бесплатного распространения книг (например, инициатива «Книжный старт» в Южной Корее) и т. д.

Детская литература — это область, которая не может развиваться без государственной поддержки. Она может выражаться в грантах, субсидиях для издателей, авторов и иллюстраторов детских книг, налоговых льготах или кредитах под низкие проценты для стимулирования инвестиций в отрасль.

По мере быстрого роста экономики Китая в 2000-х годах растущий средний класс с более высоким располагаемым доходом стимулировал спрос на детские книги, поскольку родители были готовы тратить на них больше средств. Именно это вкупе с численностью населения Китая стало основным фактором роста книжной индустрии.

Опрос выявил проблему, связанную с отсутствием локальных детских библиотек, а ведь именно они являются самым доступным инструментом развития детского чтения. Если взрослые могут обратиться к электронным и аудиокнигам, то детям до 12 лет такие форматы не рекомендуются. Маленьким читателям важно ощущать книгу в руках, перелистывать страницы, рассматривать картинки.





Развитию местного рынка детской литературы и популяризации чтения мешает отсутствие информации об узбекистанских авторах и их произведениях. Например, на сайте Ассоциации писателей Узбекистана невозможно найти информацию о детских писателях Узбекистана и их книгах. На сайте Ассоциации детской литературы Южной Кореи можно регулярно знакомиться с новинками корейских авторов, читать обзоры детских книг и статьи про писателей. Также в развитых странах каждое детское издательство имеет свой сайт, где можно онлайн найти, выбрать и приобрести детскую книгу.

В Узбекистане нет единой платформы для поиска и покупки книг отечественных детских писателей. В качестве примера такой площадки могу привести российский цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес». В рубрике «Детские книги» здесь представлено большое количество произведений российских авторов, которые пользователь может сортировать по различным категориям. Локальная платформа Asaxiy имеет такие же технические параметры, но на ней очень мало книг национальных авторов. Это проблема, скорее, рынка детской литературы Узбекистана. Насколько мне известно, много творческих работ детских писателей страны на сегодня не изданы.

Сегодня мы должны понимать, что дети нуждаются в защите не только от физического или морального насилия, но и от информационного потока, который может навредить несформированному сознанию подрастающего поколения. Именно книги помогают развивать умение сортировать информацию, критическое мышление, навыки факт-чекинга.

Читающая нация — родом из детства. Необходимо развить сеть детских библиотек, которые будут располагаться в шаговой доступности от жилых домов, а также обязать каждого застройщика создавать для жильцов уютные качественные детские библиотеки. Важно регулярно распространять информацию о пользе чтения для детей и с детьми по телевидению. В сериалах и передачах показывать примеры дарения книг детям.





Дошкольным и школьным образовательным учреждениям необходимо работать с родителями по вовлечению их в детское чтение. Школьным и дошкольным библиотекам — заполнять свой фонд интересными детскими книгами и проводить разнообразные мероприятия по привлечению детей в библиотеку.

В стране ежегодно следует проводить конференцию, посвящённую развитию детской литературы. Такое мероприятие объединит детских авторов, издательства, педагогов и станет платформой для обмена мнениями и знакомства с мировыми книжными трендами.