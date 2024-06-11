Министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдулла Кулдашев во вторник выступил с заявлением по ситуации на Хисаракском водохранилище в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области. Накануне здесь произошёл сброс воды, который привёл к повышению уровня воды в реке Аксув и слухам среди населения о возможной аварии.

«На место оперативно прибыла рабочая группа из специалистов, которая изучила ситуацию. Было установлено, что никакой чрезвычайной ситуации не было. Хисаракское водохранилище работало в штатном режиме», — сказал министр.

Ссылаясь на данные специалистов, он сказал, что в этом году из-за обильных осадков и ускорения таяния снегов в горах в связи с потеплением наблюдается увеличение естественного поступления воды в водохранилище. При этом никакие параметры работы водохранилища не изменились.

Фото снято 11 июня. Фото: «Узбекгидроэнерго».



Абдулла Кулдашев заявил, что днём ранее был осуществлён сброс воды, который составил 40 кубометров в секунду при проектной способности сброса в 250 кубометров в секунду.

«Водохранилище работает в штатном режиме. Нет никаких поводов для опасности, для беспокойства. Если говорить об объёме стока воды, то допустимый сток не через плотину, а через специальные сооружения составляет 122 литра в секунду, вчера, согласно подсчётам, он составил всего 66 литров в секунду», — сказал глава МЧС.

«Как специалист в этой сфере, как руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям заверяю вас, уважаемые соотечественники, уважаемые граждане, что нет никакого повода для беспокойства. Все проводимые здесь работы идут в штатном режиме и на основе предварительного планирования», — заверил он.