Официальные резервные активы Узбекистана на 1 мая составили 36,63 млрд долларов (+4,3%), увеличившись за апрель на 1,53 млн долларов, следует из данных Центрального банка. Это рекорд за всё время статистики ЦБ (с января 2013 года).

Впервые в резервах появились ценные бумаги на 35 млн долларов. Ранее регулятор сообщил, что приступил к диверсификации золотовалютных резервов и начал приобретать гособлигации зарубежных стран.

Согласно данным регулятора, в прошлом месяце резервы в иностранной валюте увеличились на 1,24 млрд долларов — до 9,27 млрд долларов. Тем не менее, с начала года (январь-май) валютные резервы сократились на 102,9 млн долларов, в том числе за счёт погашения долга по суверенным еврооблигациям на 500 млн долларов, которые страна выпускала в 2019 году).

Физический объём золота в резервах уменьшился лишь на 0,02 млн тройских унций (622 кг) — до 11,42 млн тройских унций (356,45 тонны). Это минимальный показатель с мая 2022 года (11,42 млн).

При этом стоимость золотого запаса выросла 278,8 млн долларов — до 26,8 млрд долларов. В мае котировки золота выросли с 2319 до 2350 долларов за унцию (+1,33%).

Стоить отметить, что Центральный банк в своих резервах также указывает активы Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), который фактически превратился в часть госбюджета. Его объёмы не раскрываются. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что исключает активы ФРРУ из резервов ЦБ, поскольку «активы фонда предназначены в первую очередь для фискальных, а не монетарных или платёжных нужд».

По оценкам, доступные к использованию валютные резервы Узбекистана будут сокращаться до 2027 года из-за ожидаемого падения цен на золото и продолжающегося дефицита текущего счета. Запасы монетарного золота Центрального банка составляют более 80% общего объёма золотовалютных резервов. ЦБ имеет приоритетное право на покупку золота, добываемого в Узбекистане. Он покупает золото за местную валюту, а затем продаёт доллары на местном рынке, чтобы компенсировать влияние своей интервенции на узбекский сум.