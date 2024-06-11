9 июня примерно в 15:00 в Нуратинском районе Навоийской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Об этом сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Авария произошла на дороге Навбахор-Нурата, проходящей через село Дехибаланд. Водитель Onix попытался обогнать Damas и совершил столкновение с Gentra, двигавшейся по встречному направлению.

Жертвами ДТП стали пять членов одной семьи, ехавшие в Onix, и водитель Gentra. Два человека скончались на месте, остальные — в больнице.

По данным источника «Народного слова» в областном управлении безопасности дорожного движения, в Onix находились 36-летний мужчина, его 58-летняя мать, жена, двухлетний сын и двухмесячная дочь.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана.