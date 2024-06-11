Шафирканский районный суд по уголовным делам Бухарской области вынес приговор в отношении женщины, которая на протяжении двух лет истязала своего маленького ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

С. Н. была признана виновной в соответствии с пунктом «в» части 2 статья 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Суд приговорил её к 3 годам лишения свободы.

В январе детский омбудсман сообщала о получении информации и видеодоказательств о том, что С. Н. укладывала шестилетнего ребёнка в бешик (колыбель), привязывала его и избивала палкой и другими предметами.

Тогда было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 110 (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии) УК.

В ходе предварительного следствия в действиях С. Н. были также выявлены признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 104 УК — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

Центр социальных услуг «Инсон» назначил мальчику опекуна Б. З.

Органы опеки и попечительства принимают меры по вопросу лишения С. Н. материнских прав. Детский омбудсман продолжает контролировать процесс определения судьбы ребенка.