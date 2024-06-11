Гроссмейстер, член олимпийской сборной Узбекистана по шахматам и участник турнира UzChess Cup в категории Challengers Жахонгир Вахидов после четвёртого тура дал интервью «Газете.uz».

Жахонгир Вахидов — один из сильнейших шахматистов Узбекистана. На Олимпиаде 2022 года, закончившейся победой национальной сборной, он показал лучший результат на четвёртой доске. Помимо участия в соревнованиях занимается также тренерской деятельностью. В 2023 году входил в команду китайского гроссмейстера Дин Лижэня, победившего в матче на «шахматную корону» россиянина Яна Непомнящего. Отец Жахонгира Тахир Вахидов — тоже гроссмейстер и победитель командного чемпионата Азии-1999 в составе сборной Узбекистана.

В UzChess Cup Вахидов играет в категории Challengers, где на момент интервью имел два очка из четырёх — победа, поражение и две ничьи. Интервью было дано по завершении ничейной партии против сербского гроссмейстера Александара Инджича (рейтинг FIDE 2646).

— Расскажите, пожалуйста, о только что закончившейся партии. В определённый момент дебюта вы серьёзно задумались. Соперник применил что-то неожиданное?

— Во-первых, я готовился к другому первому ходу, которым он начал две предыдущие партии. Вероятность того, что случится именно этот вариант, была мала. Я применил надёжный вариант, который три года назад играл против Абдусатторова Нодирбека.

Мои долгие раздумья были не мышлением, а именно попыткой вспомнить. В конце концов я вспомнил, какой ход из двух возможных точнее. Но после этого он применил новый для меня ход. После партии он сказал, что смотрел его семь лет назад, и компьютер оценивал позицию как близкую к равенству, но чёрные должны играть очень точно. Я дальше играл очень хорошо, и позиция была лучше. К сожалению, из-за того, что я потратил время, вспоминая точные ходы, у меня осталось его мало. Из-за этого я упустил возможность играть на победу.

— Игра белых в этом варианте выглядит очень опасно. Насколько комфортно вы себя чувствовали в этой ситуации?

— Когда я вспомнил дебют, то понял, что его длинная рокировка — новый ход. Если бы это был один из лучших ходов по мнению компьютера, мы бы знали это и готовили антидот. Но так как длинная рокировка — амбициозный ход, тем более мой соперник любит очень атакующие шахматы, я думал что сейчас за доской разберусь.

Я сам очень люблю считать варианты и раньше считался одним из самых тактических игроков нашей страны. Но из-за того, что позиция требовала слишком много расчётов, я пошёл на упрощение. Я мог сделать ход, претендующий на победу. Компьютер даёт черным решающий перевес, но по-человечески, тем более с таким соперником, это очень рискованно. Поэтому я упростил позицию разменом ферзей, и думал, что смогу поставить ему стратегические проблемы. Но он играл очень сильно и очень быстро и не оставлял мне времени для поиска. Поэтому мы согласились на ничью.

— Как вы оцениваете свой результат на турнире в данный момент, всё ли идёт по плану?

— Если вы посмотрите 30−40 моих последних партий, не только с этого турнира, но и других, у меня 95% побед за белых. В нынешнее время считается, что такой результат очень трудно достичь. А вот за чёрных шахматы стали очень тяжёлыми. Мы видим, что даже Дин Лижэнь играет самые надёжные варианты, а Каруана его обыгрывает без шансов. Когда я во втором туре проиграл чёрными, я понял, что моих знаний было недостаточно.

Я готовился к ходам, которые показывает компьютер, а он сыграл ход, который был в партии Теймура Раджабова и Левона Ароняна три года назад. Это было упущение в моей подготовке, поэтому я поработал над своими минусами, и сегодня смог спастись.

— Вы упомянули Дин Лижэня. Как известно, вы работали с ним в матче против Яна Непомнящего. Почувствовали ли вы прогресс после этого?

— Конечно. Такой опыт был у меня впервые. До этого мы работали с Нодирбеком Абдусатторовым, Нодирбеком Якуббоевым и Жавохиром Синдаровым (все они — победители Олимпиады 2022 года). Но они не участвовали в матче за корону. Я согласился помогать ему, потому что почувствовал, что это будет большой плюс для нас в будущем. Опыт, который я получил в матче с Яном, стал для нас большим уроком.

Когда мы работали с узбекскими шахматистами, мы не брали во внимание, что в мире есть шахматист, который знает, как в любом дебюте сделать ничью. Мне понадобилось очень много времени и совсем другой подход, чтобы понять, как ставить какие-то проблемы перед Непомнящим. Надеюсь в будущем узбекским шахматистам или мне лично этот опыт очень поможет.

— Используете ли вы наработки, которые приготовили для Дина, или вы не можете их разглашать?

— Некоторые варианты, которые Дин не играл, я ещё не могу играть. Они ждут своего времени. Многие шахматисты поступают так же. А подход к подготовке у меня изменился кардинально. Даже если посмотреть вчерашнюю партию против Максима Матлакова, белыми. Мне пришлось на четвёртом ходу делать что-то новое.

Насколько я знаю, Матлаков был одним из лучших помощников Яна, и многие его разработки хорошо Яну помогли. Поэтому я вчера был очень рад не из-за исхода игры, а из-за того, что заставил своего соперника размышлять двадцать минут.

— Вы всё ещё тренируете?

— Сейчас я больше сфокусирован на своём росте. Впереди ещё Олимпиада, командный чемпионат мира и так далее… Тем более, вы видите, насколько нам помогает Федерация шахмат, Агентство по делам молодёжи, Turon Bank — и это всё для моего личного роста.

Но мы обязательно в каких-то сферах работаем вместе. Когда у меня есть свободное время, я помогаю Жавохиру. Не надо забывать, что в одиночку шахматисты друг другу не помогают, у них есть команда. И у меня есть команда, и у них есть. Наша главная цель — Олимпиада. Мы хотим снова стать чемпионами, а уже дальше можно продолжить работу тренера.

— Что можете сказать об игре и положении других шахматистов Узбекистана в этом турнире прямо сейчас?

— Я очень рад, за их результат рад даже больше, чем за свой. Вы видите, как Шамсиддин играет, выиграл чёрными у Александра Предке. Яккубоев выиграл два раза, у Видита и только что без шансов у Пархама Магсудлу. Нодирбек Абдусатторов тоже выиграл белыми, Жавохир Синдаров тоже играет хорошо. Ещё четыре тура есть. Мы стараемся в каждой партии получить какой-то урок и будем делать всё возможное.

Жахонгир Вахидов добавил, что турнир станет подготовкой для шахматистов Узбекистана перед Олимпиадой 2024 года, которая пройдёт 10−23 сентября в Будапеште (Венгрия).

Турнирное положение после 5 туров в группе Challengers.



Беседовал Георгий Шванов.