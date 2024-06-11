В социальных сетях распространились видео из Бухарской области, на которых рои насекомых летят вдоль дорог, над полями и по ночам скапливаются в населённых пунктах вокруг источников света.

Агентство по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства сообщило, что «предпринимают необходимые меры для борьбы с размножением насекомых». В частности, вечером 9 июня специалисты службы по борьбе с саранчовой и шелковичной молью провели химическую обработку на массиве Газли в Ромитанском районе Бухарской области. «Риск распространения вредных насекомых насекомых удалось устранить», — заявили в ведомстве.

Позже, 11 июня, агентство сообщило, что в ночное и утреннее время проводит химическую обработку против саранчи в Каракалпакстане, Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях.

При этом в ведомстве подчеркнули что вид саранчи, который сейчас мигрирует через пустынные регионы Узбекистана, питается саксаулом и не представляет угрозы для сельхозкультур и пастбищ. Мероприятия по химобработке, таким образом, направлены на защиту плантаций саксаула.

Перелётная саранча раз в несколько лет сбивается в многомиллионные стаи, которые мигрируют на расстояния свыше 300 км. Во время таких миграций насекомые могут нанести серьёзный ущерб сельскохозяйственному сектору.

В сентябре 2023 года Агентство по карантину и защите растений получило восемь специально оборудованных автомобилей Toyota Hilux в рамках проекта по улучшению борьбы с саранчой Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО). Пикапы переоборудованы для того, чтобы на них устанавливались опрыскиватели для проведения обработок против саранчи.